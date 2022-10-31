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【行山意識】網民斥膠樽倒插樹枝無公德心 行山友揭背後原因原來別具意義

休閒消費 17:28 2022/10/31

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網民揭膠樽倒插樹枝的背後原因。

踏入秋天，行山的人士會增加，去到郊外要愛護大自然，做個有公德心的市民！日前，有網民在郊外見到有人把膠樽倒插在樹枝上，在社交平台分享，不少網民見狀後紛紛大罵「行山友」無公德心，但原來膠樽倒插樹枝上背後有著溫暖人心的原因。

日前有網民於Facebook群組「香港風景攝影會」發文分享，指於欣澳鹿頸村郊郊遊時發現有膠樽倒插樹枝上，更好奇問道:「這三個膠樽是冇公德心的人捨棄或是另有作用？」

有網民發現郊外有膠樽倒插樹枝的情況。（圖片來源：FB@香港風景攝影會）

帖文一出，不少網民大罵行山友沒有公德心，認為此行為「大殺風景」，覺得有人故意製造「打卡位」影相，更有人指「冇人喺到紥營、燒嘢食已經好好了」！

有網民指地盤邊亦有出現有關現象。（圖片來源：FB@香港風景攝影會）

但背後原來有溫暖的原因，有網民解釋指膠樽倒插樹枝上其實大有用處。由於樹枝比較尖銳，一不小心會容易刮傷小腿，甚至「插親」。膠樽用作保護行山及郊遊人士。入夜後，膠樽會反光，可以有助提醒行山友此處有異物。有網民分享地盤邊亦有「膠樽倒插」的情況，用作設防，提醒市民以免有人受傷。

非常簡單而有效嘅提醒方法！

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責任編緝：蕭雅文

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