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【搶人才】陳國基冀三年吸引逾十萬人才來港　退還印花稅旨在留住人才

政治 21:44 2022/10/31

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陳國基表示，希望三年吸引逾10萬高端人才來港。 （林宇翔攝）

政務司司長陳國基表示，港府吸引人才的關鍵績效指標（KPI），希望在2023至2025年期間，每年通過輸入人才計劃，輸入至少3.5萬名，預計逗留超過1年的人才，即三年吸引逾10萬高端人才來港。

港區省級政協委員聯誼會邀請陳國基介紹《施政報告》中，有關搶人才方面的措施，近300位港區政協委員出席。

會上，陳國基表示，香港過去兩年有14萬人口流失，其中6成是高技術的人才。他指出， 過去每年有3萬多人拿到簽證，但在防疫最嚴的時候，也有2萬多人留下，因此不要以為香港的競爭力很差；他形容，香港並不是一個無吸引力的地方。他稱，如果3年可以吸引超過十萬人才，再加上香港每年有5萬的畢業生，就有25萬人才。

有關非本地買家在港住滿7年可退還印花稅，陳國基表示，相關措施不旨在吸引人才，而是為了留住人才，但強調退稅有一個標準，即是相等於一個香港人，而非較香港人更加優惠。他又解釋，相關措施每人只有一個名額，以確保房屋是「自住」而非「炒賣」。

另外，陳國基又稱，防疫讓人才卻步，形容的而且確是人才不受歡迎的措施，但希望大家知道，不能讓香港醫療系統承受過大壓力，也不能再死很多人。他表示，除非有新變種，不然政府不希望再走回頭路，這樣可以讓企業做好預算，知道未來不會比現在更差。

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 記者：趙居逸

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