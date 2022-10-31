【快樂跑】跑步的N個好處 快樂到處跑人生因而精彩

▲ 跑步好處多多。

朋友是馬拉松發燒友，面書分享的照片總是在路上跑步，每個星期都在跑馬拉松，不是在香港就是在世界各地跑。

跑步有一個很大好處，就是一個人，一雙跑鞋，喜歡到哪兒就到哪兒，完全不用與其他人相就，不用訂場地，也不用買很多工具，這項運動絕對不需要花很多錢。

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除非像我好幾個朋友，寓跑步於旅遊，在世界各地參加不同的馬拉松賽事，除了可以欣賞賽道沿途的風景，跑畢還可以到處遊覽，飽嘗任何美食也絕對沒有任何擔心，皆因體能已經付出很多，賽後給自己的一餐豐盛美食作鼓勵絕不為過。

最誇張聽過有一位朋友說，一班人同到京都旅遊，別人坐火車到一個景點遊覽，他卻選擇在清晨提早3小時出發，從旅館直接跑到景點去，可謂相當瘋狂。

資深路跑專家說，只要姿勢正確，不用擔心傷及膝蓋，他自己跑了幾百場馬拉松，今年60歲過外，完全沒有傷膝問題。當然，這也跟個人的體質有關係，但無論如何，找到一樣自己喜愛的興趣，一頭栽進去，快樂到處跑，人生怎會不精采？

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原文刊於《晴報》，原題為快樂到處跑