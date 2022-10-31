【飯戲攻心】票房破7200萬請市民免費搭巴士　黃子華不再做票房毒藥：我不會太囂張

▲ 《飯戲攻心》票房報捷，回饋港人請免費搭巴士。

由黃子華、鄧麗欣 (Stephy）、張繼聰、王菀之 (lvana）、陳湛文及林明禎主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，截至10月30日，累積票房衝破7205萬，入場人次更衝破108萬人，成為 2022 港產片入場人次 No.1！

為感謝《飯戲攻心》獲超過100萬名觀眾入場支持及回饋香港巿民，安樂電影公司將於11月6日（星期日），免費請香港巿民搭巴士，並且推出分別由6位主角造型為車身主題的巴士行走各區，以示巡迴全港答謝觀眾支持。

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6輛造型巴士將會於11月初連續4星期行走港九新界，為感謝市民令《飯戲攻心》成為年度港產片入場人次No.「1」及突破「108」萬入場入次，《飯戲攻心》亦會於11月6日（星期日），免費請大家乘搭來往竹園邨至尖沙咀碼頭的1號巴士線，及來往啟業至寶馬山的108號線巴士。眾演員亦將於11月5日，出席於九巴荔枝角車廠舉行的盛大記者會。

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導演聯同6位主角分別以至真至誠拍下片段與大家分享喜悅心情，陳詠燊導演說：「7000萬是很夢幻的數字，感謝每一位支持我們的觀眾。關於搭巴士，我相信我是團隊中搭巴士最多的人，所以請大家搭巴士是最貼地的答謝方法，希望大家搭得開心。」

男主角黃子華表示自己做了18年票房毒藥，每次代表電影走出來，都不想大家針對他這方面，忽然有7000萬的數字，令他想起英國演員Ricky Gervais在頒獎禮上的一番詰：「他提醒演員，其實沒有人緊張你，得獎只要說聲多謝便可以走落台，所以我不會太囂張，獲得7000萬應該自己暗暗開心，大大聲多謝大家。7000萬代表了100萬名觀眾入場，這個感覺很大，我感受到100萬人的歡樂，他們的感動，對我來說是很實在，我們與這100萬觀眾是緣份，讓我們請大家搭巴士都是應該。」

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至於鄧麗欣直言整個感覺很夢幻，想不到會達到7000萬票房，票房去到歷史第二位，她說：「亦衝破了很多我很喜歡的喜劇電影、陪我長大的電影，真的非常多謝入場觀眾，完全感受到團結就是力量，因為每一個人的力量人令奇蹟發生。我都十幾年沒坐過巴士，讀書時最鍾意坐巴士上層睇風景，現在有免費巴士更想坐。」



張繼聰即謂從來都沒想過有一個作品可以有如此驚人的成績，在未組織到自己感受之前，唯一的感覺就是感謝，他說：「感謝大家像走了一個神奇的旅程，多謝每位入場觀眾。」而王菀之即說：「7000萬這數字很感動，看似簡單的故事，但有如此多觀眾入場，是絕不簡單，所以內心感謝大家支持，到達7000萬寫一首歌，我會記得找數，我寫完會䀆快與大家分享，說到搭巴士，我不止會搭巴士，我更擁有巴士牌。」

另外陳湛文同樣覺得能夠衝破7000萬票房，真的很夢幻，他說：「可以有這票房紀錄是靠每一位觀眾，入場人次超過100萬，除了要多謝觀眾，還要多謝再次入場的觀眾，多謝你們如此用心觀賞這部電影，非常感激我可以參與這部製作。」而明禎即說：「7000萬代表有100萬眾觀看了《飯戲攻心》，犀飛利！11月6日有免費巴士畀大家坐，記得搵阿喵巴士打咭。」

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