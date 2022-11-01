【STEAM教育】安基司斥10億建新校正申註冊　設玩具博物館盼寓遊戲於學習

▲ 新校舍座落於元朗坳頭錦田河畔。（安基司教育集團提供）

安基司教育集團正籌辦新小學及幼稚園，新校舍座落於元朗坳頭錦田河畔，佔地面積11萬平方尺，建築物總面積高達14萬至15萬平方尺。安基司教育集團斥資逾10億元購地及建校，執行校董蔡加敏說，新校重點發展STEAM教學，及採用全新的遊戲化學習教育法，透過玩具來激發學生學習。

新校設6層高教學主樓，設36個網絡教室、STEAM及編程實驗室。校園更設獨立泳池、獨立音樂練習及錄音室、跳舞室等。目前主體建築已完成，並已向教育局申請註冊，待完成審批便會正式收生。

蔡加敏說，新校重點發展STEAM教學及採用全新的遊戲化學習教育法，認為小朋友鍾意玩是天性，故設計具學習性、啟發性的遊戲，刺激學生好奇心及學習的樂趣，校方更專門邀請玩具工程師親身指導學生如何設計玩具、製造玩具，以至生產玩具。她解釋，玩具製造糅合STEAM各項元素，小朋友由平面圖方式設計出腦海中玩具，再將玩具透過3D打印技術變成實物，兼備工程、藝術、科技等元素。

除了發揮創意製作玩具，蔡加敏表示，未來新校更計劃舉辦「漂玩具日」，學生可互相解釋玩具創意來源、製作原理、過程，以加強學生溝通能力；新校亦特別增加800平方尺的「玩具博物館」，將擺放70年代經典玩具，例如：椰菜娃娃、史諾比等收藏品。她表示，教學有很多方法，只要能夠「點中」小朋友興趣，「如同找到知識鎖匙」，讓學生寓學習於遊戲：

學歷史不一定在書本，小朋友透過真實玩具激發歷史興趣。

她又說，相信學生各有天賦，一些學術能力較強、美術天份強、運動優異：

不會有人是全能，重要學校如何發掘學生天賦，再深化培育，發揮所長；將來學生做什麼工作不重要，但重要燃點他們對世界的好奇心。

▲ 安基司教育集團執行校董蔡加敏。（安基司教育集團提供）

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責任編輯：黃悅晴