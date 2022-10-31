【最新疫情】今增4,766宗確診　相隔近2周再回落至4,000多宗

▲ 今增4,766宗確診，相隔近2周再回至4,000多宗（梁偉榮攝）

本港今（31日）新增4,766宗確診，為相隔12日後回落至5,000宗以下，其中本地感染佔4,320宗、輸入佔446宗；另增12名染疫者離世。

446宗輸入個案中，299宗涉及機場檢測樣本、88宗涉及第1至3日樣本，餘下59宗涉及第4至7日樣本。

學校個案方面，過去數日共658間學校呈報1274宗個案，涉1060名學生及214名教職員；有18間學校共20班及香港靈糧堂幼稚園1輛校車因出現群組感染，需停課7日。新增多於一個班別需要停課的學校包括：

博士山（香港）國際幼稚園－將軍澳

聖傑靈女子中學

院舍個案方面，2間安老院舍共2名院友確診，2名院友需要檢疫；另有1間殘疾院舍共1名院友確診，3名院友需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

善頤（萬基）護老院（九龍窩打老道86號萬基大廈2字樓）

新松齡護老中心（九龍觀塘順利邨順利商場2期地下部分、1字樓部分、2字樓部分及利富樓3字樓F20-F22室）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

順恩護理院（九龍旺角廣東道913-923號順昌大厦1字樓）

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.5%。

衞生防護中心沒有發現陽性檢測個案涉及新發現變異病毒株，本港的輸入個案中累計發現202宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局表示，今增184名確診病人入院，累計共有1987名確診病人留醫，新增呈報4名危殆病人及6名嚴重病人，現時合共有29名危殆及38名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。

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記者：鄧凱文