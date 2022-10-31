【梨泰院人踩人】孝順女訂高級餐廳為父慶生　最後短訊成遺言： 謝謝一直以來養育

▲ 孝順女訂高級餐廳為父慶生，最後短訊成遺言。

南韓首爾梨泰院前晚（29日）的萬聖節活動演變成超過至少154人死亡的煉獄慘劇，令不少父母為事故中離世的子女哭得肝腸寸斷。有遇難者的父親更於醫院哭訴事發當天，正值自己生日，女兒特意預訂好高級餐廳讓他與母親可以二人世界慶祝，女兒當天一早更向自己發送一條窩心的短訊，寫道「謝謝你撫養我長大。以後我會還給您的，哈哈」，卻料不到最終成為女兒對自己臨終遺言。

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根據韓國傳媒報導，梨泰院人踩人事故發生後，韓國首都多間大型醫院、殯儀館及體育館均充斥著遇難者及失蹤者家屬的撕肺痛哭聲，由於多具屍體仍未能辨認身份，每逢有遺體進出，有家屬便會慌忙跑過去看看屍體的臉是屬於自己仍失蹤的親人。

其中一所醫院中，有遇難者的父親金某（58歲）對當地傳媒哭道，事故當天碰巧是自己生日，女兒雖然沒有陪同，但亦專程預約了一間高級餐廳，讓父母享用。惟他們晚餐後，便獲悉事故，「整個晚上女兒的電話一直打不通。沒想到千萬分之一概率的事情發生在我們身上」，未幾才被工作人員告知自己27歲女兒和其男朋友在梨泰院的死訊，便匆忙趕往首爾醫院。他崩潰指，女兒十分孝順，並出示女兒發送給自己的生日祝福短訊「謝謝你撫養我長大。以後我會還給您的，哈哈」。

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不少趕到殯儀館的遇難者親人均表示對眼前悲涼景象感到難以接受，因逝去的親人明明是非常年青，健康。一位遇難者的母親更疑似精神錯亂般不斷自言自語；一位20多歲的男子則哭腫眼睛表示「原本與孖生兄弟一起在現場，但只有我一個人出來。」

根據《韓聯社》報導，截至韓國時間31日早上6時（台灣時間早上7時），共有303傷亡，分別為154人死亡、33人重傷、116人輕傷。與30日晚上11時死傷286人相比，數字增加，不過其中重傷人數從36人減少至3人，死亡人數維持154人。

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責任編輯：羅嘉欣