【濕疹之苦】CNN剖析6個濕疹謬誤　沖涼水溫不當或加劇病況【內附詳情】

▲ 濕疹與轉天氣、致敏原、壓力都可有關係，誘發原因不一，因人而異。 （iStock）

濕疹，是一個惱人的疾病，因為它的起因可以是遺傳，或者由致敏原如塵埃、羊毛、花 粉、動物的毛和皮屑引致，部分患者會因為吃了可致敏的食物而濕疹大爆發，較易造成敏感的食物名單有雞蛋、海鮮、奶類、牛肉及花生等。

CNN美國有線電視新聞網最近進行了一個濕疹的專題報道，由Healthgrades健康作家Allie Lemco Toren剖析6個濕疹的謬誤。

濕疹十分普遍，全球約有兩成人口患有不同程度的濕疹。全身皮膚變紅、痕癢、脫皮，是患者既熟悉又痛苦的過程。Allie Lemco Toren說：「目前已有有效的藥物治療濕疹，但日常護理舉足輕重，但可是患者很多習慣令濕疹『雪上加霜』，當事人卻不自知。」以下是她提出常見的6大濕疹誤區。

誤區1：揀錯保濕用品

眾所周知濕疹皮膚要注意補充水份，因此保濕用品的選擇更形重要，患有濕疹應使用保濕霜和軟膏，而不是乳液。面霜和軟膏富含油脂，能夠更好地鎖住皮膚水份，而乳液含水量較高，不會讓皮膚長時間保持滋潤。而在炎夏季節，要選擇面霜而不是軟膏，因為那時使用軟膏會感到「立刺刺」，感覺更不舒服。

誤區2：長時間沖熱水澡或浸浴

雖然經過一天辛勞後，浸個泡泡浴十分舒服放鬆，但溫度太熱的人和泡沫卻是濕疹發作的原因，因為熱水會刺激皮膚，及令皮膚更乾燥。建議將浸浴和淋浴時間保持在10分鐘內，並且只用溫水；洗澡時避免把肥皂或淋浴露塗滿全身，因為以上潔膚用品也會使皮膚乾燥。如果濕疹發作得嚴重時，只暫時清洗雙腳、腋下和生殖器區域。

▲ 濕疹患者洗澡的時間不宜過久，也勿用太熱的水洗澡，否則有可能更刺激皮膚。 （iStock）

誤區3：沐浴後不保濕

很多人誤解洗澡後皮膚充滿水份，但事實上當你走出浴室後，皮膚上會變得更乾燥，因為水份會蒸發。為防止這情況，請謹記在沐浴後3分鐘內保濕：浴後用毛巾輕輕抹乾身體後，然後在全身塗抹保濕霜或軟膏，有助鎖住水份並幫助保護皮膚屏障免受刺激。

誤區4：抓癢不停

最難處理的濕疹症狀之一是皮膚持續痕癢，雖然患者不想卻難以自控，但抓癢只會濕疹變得更差，並且有機會造成傷口感染細菌。Allie指不要直接搔抓痕癢的部位，而是嘗試輕輕按壓它附近的皮膚；也要記住被覆蓋的皮膚可以減少刮損，因此請穿着由純棉、絲等天然纖維製成的長袖衣服，以保護皮膚。

▲ 患上濕疹記緊兩字——補濕，經常使用滋潤用品以保持皮膚滋潤。 （iStock）

誤區5：讓壓力升級

壓力是日常生活的一部分，有時確難以避免，但管理得不好會影響情緒，壓力是濕疹發作的最常見誘因之一，它甚至會使濕疹更癢，因此學習減壓技巧尤為重要。當感到壓力愈來愈大時，請花幾分鐘深呼吸並冥想。練習瑜伽或太極拳、寫日記或散步，或找一個適合自己的方法，把壓力和濕疹同樣好好管理。

▲ 濕疹可以非常痕癢，令患者難以控制搔抓不停手，皮膚損破，形成惡性循環。 （iStock）

誤區6：孤身作戰

當濕疹難以控制，勿諱疾忌醫或使用道聽途說的偏方，宜尋求專業醫護人員協助，目前已有不同的口服、注射和外用藥物的治療濕疹方法，由他們教導日常減輕濕疹發作的方法。每個人的體質都不一樣，讓專業的醫者幫助下控制濕疹外，有需要時更可助患者紓解壓力及抗病的焦慮。

記者：周美好