【淘寶中伏】$290淘BB床惹全屋床蝨　港爸貪平買教訓︰搞到周圍都有【附滅蝨方法】

▲ 有港爸以約$290淘了一張木製嬰兒床，結果卻惹來全屋床蝨。

淘寶幾乎甚麼東西都買到，不過貨品質素參差，小心中伏。近日有港爸在社交媒體分享，他以約$290淘了一張木製嬰兒床，結果卻惹來全屋床蝨，令他大感後悔，更提醒大家網上購物要小心。

BB床招致全屋床蝨

該名港爸在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發帖文指，子女的嬰兒床一直都是外國貨，可是由於尺寸問題，他在淘寶購買一張嬰兒床。從他上載的購物資料截圖可見，產品為多功能嬰兒床，可以作為嬰兒床及兒童床兩用，標明「實付款HKD287.96」。

▲ 從港爸上載的淘寶截圖可見，嬰兒床約$290。（圖片來源︰fb群組「淘寶唔開心share（中伏group）」）

港爸收到貨後，發現嬰兒床架有蝨，更招致滿屋蟲患。他寫道：

『淘』咗呢張床，貪佢size ok，點知出事，好多蝨，搞到成屋周圍都有，大家要小心。

網民︰BB用品不能慳

有網民指BB用品不能慳，港爸不應貪平淘嬰兒床，因為無法保證質素，最終可能危害自己小朋友的健康。另有網民分享，他不敢淘木製產品，就是怕招致蟲蝨，之後要處理問題實在太難搞。而涉事的淘寶網店顯示，沒有出售嬰兒床，不知是否已將產品下架。

正確滅床蝨 / 木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床鋪、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強曾受訪表示，床蝨即使數個月沒有任何吸血進食，也可存活一年。成年雌性床蝨可以生1至5枚卵，一生可以生超過200至500隻卵，用7至17日孵化，擴散速度大得誇張，一旦屋企出現床蝨卵，就會一發不可收拾。

消滅床蝨 / 木蝨的方法包括吸塵器處理、蒸氣噴射、清洗紡織品品、熱力處理、化學防治、環境防治等方法。點擊睇3大消滅 / 預防方法︰

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責任編輯︰王明芳