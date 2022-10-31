  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【淘寶中伏】$290淘BB床惹全屋床蝨　港爸貪平買教訓︰搞到周圍都有【附滅蝨方法】

育兒經 18:02 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

有港爸以約$290淘了一張木製嬰兒床，結果卻惹來全屋床蝨。

淘寶幾乎甚麼東西都買到，不過貨品質素參差，小心中伏。近日有港爸在社交媒體分享，他以約$290淘了一張木製嬰兒床，結果卻惹來全屋床蝨，令他大感後悔，更提醒大家網上購物要小心。

BB床招致全屋床蝨

該名港爸在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發帖文指，子女的嬰兒床一直都是外國貨，可是由於尺寸問題，他在淘寶購買一張嬰兒床。從他上載的購物資料截圖可見，產品為多功能嬰兒床，可以作為嬰兒床及兒童床兩用，標明「實付款HKD287.96」。

從港爸上載的淘寶截圖可見，嬰兒床約$290。（圖片來源︰fb群組「淘寶唔開心share（中伏group）」）

港爸收到貨後，發現嬰兒床架有蝨，更招致滿屋蟲患。他寫道：

『淘』咗呢張床，貪佢size ok，點知出事，好多蝨，搞到成屋周圍都有，大家要小心。

網民︰BB用品不能慳

有網民指BB用品不能慳，港爸不應貪平淘嬰兒床，因為無法保證質素，最終可能危害自己小朋友的健康。另有網民分享，他不敢淘木製產品，就是怕招致蟲蝨，之後要處理問題實在太難搞。而涉事的淘寶網店顯示，沒有出售嬰兒床，不知是否已將產品下架。

正確滅床蝨 / 木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床鋪、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強曾受訪表示，床蝨即使數個月沒有任何吸血進食，也可存活一年。成年雌性床蝨可以生1至5枚卵，一生可以生超過200至500隻卵，用7至17日孵化，擴散速度大得誇張，一旦屋企出現床蝨卵，就會一發不可收拾。

消滅床蝨 / 木蝨的方法包括吸塵器處理、蒸氣噴射、清洗紡織品品、熱力處理、化學防治、環境防治等方法。點擊睇3大消滅 / 預防方法︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【慳錢大法】單親港媽$5000淘地台連雙人床　為慳安裝費花幾日獨力逐塊板砌
18:25 2022/10/22
【慳錢大法】單親港媽$5000淘地台連雙人床　為慳安裝費花幾日獨力逐塊板砌
【淘骨灰盅】為母友人辦身後事港男欲淘骨灰盅　香港價錢至少貴3倍網民反應兩極
17:46 2022/10/16
【淘骨灰盅】為母友人辦身後事港男欲淘骨灰盅　香港價錢至少貴3倍網民反應兩極
【BB鞋】淘寶售嬰兒高踭鞋似紮腳　客服指一個原因受買家歡迎【附揀學步鞋貼士】
16:50 2022/10/14
【BB鞋】淘寶售嬰兒高踭鞋似紮腳　客服指一個原因受買家歡迎【附揀學步鞋貼士】

你可能感興趣

【慳錢大法】單親港媽$5000淘地台連雙人床　為慳安裝費花幾日獨力逐塊板砌
18:25 2022/10/22
【慳錢大法】單親港媽$5000淘地台連雙人床　為慳安裝費花幾日獨力逐塊板砌
【淘骨灰盅】為母友人辦身後事港男欲淘骨灰盅　香港價錢至少貴3倍網民反應兩極
17:46 2022/10/16
【淘骨灰盅】為母友人辦身後事港男欲淘骨灰盅　香港價錢至少貴3倍網民反應兩極
【BB鞋】淘寶售嬰兒高踭鞋似紮腳　客服指一個原因受買家歡迎【附揀學步鞋貼士】
16:50 2022/10/14
【BB鞋】淘寶售嬰兒高踭鞋似紮腳　客服指一個原因受買家歡迎【附揀學步鞋貼士】
兒童健康 淘寶 網上購物 滅蟲 網絡熱話 Facebook群組

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾