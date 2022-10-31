【著數優惠】香港GO嘉年華下月舉行　A5宮崎和牛西冷1元發售

▲ 「香港GO嘉年華2022」將於下月25至28日在亞博館舉行，多款產品以低至1元發售，包括日本A5宮崎和牛西冷。(馮漢柱攝)

「香港GO嘉年華2022」將於下月25至28日在亞洲國際博覽館舉行，場內有逾400攤位，多款產品以低至1元發售，包括日本A5宮崎和牛西冷，以及純天然精油Essential Oil等，另原價6,260元的斑彩石吊墜也僅售100元；而每日頭1,000名入場人士均可瓜分百萬獎品。

嘉年華共有逾400個攤位，共24款商品以1元發售，包括原價338元的日本A5宮崎和牛西冷；原價370元的純天然精油Essential Oil；原價130元的1:43 RMHCHK巴士模型；原價120元的Hydro Ag+銀離子酒精消毒抗菌紙巾100張及補充裝等，其餘1元產品還有髮泥、面膜、咖啡膠囊、茶膠囊、朱古力、無激素雞翼以及湯包等。

另外，亦有多款產品以「破抵價」出售，包括原價6260元的斑彩石吊墜僅售100元；價值1399元的天然翡翠旺平安扣售299元，亦有99元的按摩槍等。

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每日頭1000名入場的市民，或參與攤位遊戲者也可瓜分總值100萬元的獎品，包括價值6800元的翡翠坐件「家肥屋潤」、價值6600元的高冰觀音吊墜、1500元的水果酒及1400元的智能煲等。

場內亦設14個打卡位，以香港及台灣景點為主題，如黃大仙、旺角女人街及大嶼山等，現場更可觀賞鵝頸橋「打小人」。

嘉年華標準門券原價20元，現推限時優惠，公眾可免費入場，其餘套票則分別售40及100元，有興趣者可於Klook購買。

舉辦單位香港工商協進聯盟的創會主席張維樂稱，聖誕節前一個月已開始是銷售旺季，再加上政府放寬防疫措施，對攤戶的銷情有信心，亦冀入場人次可超10萬人。他又稱，盼透過是次嘉年華建立平台支持本地品牌企業，未來亦計劃將嘉年華發展至大灣區，促進香港企業於大灣區拓展業務。

▲ 香港工商協進聯盟的創會主席張維樂。（馮漢柱攝）

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記者：黃小冰