【好睡眠】躺床秒睡不代表睡得好 醫:4個狀況需注意身體過勞

有些人工作累了一整天，一躺到床上便能立即入睡。不少人聽到也以為是好事情，紛紛投以羨慕目光，認為這是擁有良好睡眠品質的表現。但其實不然，長春藤預防醫學醫師陳炯瑜在臉書上分享道，如果一躺床上便能「秒睡」，

要小心可能是身體正在發出睡眠不足的訊號……

陳醫師表示，根據CNN報導，平常得到真正足夠休息的人，是需要15分鐘的時間才能入睡。相反，是身體累積了不少睡眠不足的狀態，才會導致「好入睡」。

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陳醫師更指出，睡眠不足會引伸出很多影響深遠的問題，

不只是白天工作時會精神不濟，更可能會增加腦中風、心血管疾病的風險。

所以，他建議大家留意以下4個因睡眠不足而引發的狀況， 希望從日常生活中幫助大家找出潛藏的失眠因子。

1. 睡前忍不住想吃東西

當大腦感到能量不足時，便會分泌飢餓素，這也解釋為什麼熬夜時很多人也會忍不住要吃宵夜。如若有足夠睡眠，那麼在半夜也能抵抗到宵夜的誘惑。

2. 躺床一秒進入熟睡

人在清醒時會分泌「腺苷」，是一種促進睡眠的傳導物，濃度越高便會產生疲勞感。所以如果可以「秒睡」，不代表睡眠品質好，更可能是太過疲勞的因素而導致！

3. 常忘記自己要做什麼

大腦有暫存工作記憶的功能，讓我們能同時處理多項事務，就像電腦桌面同時開啟多個視窗運作一樣。不過，如果睡眠不足就會讓「暫存功能」失靈，讓你忘記要做的事情。

4. 莫名感到煩躁，周遭一吵就無法專心

如果大腦清醒度下降，聽覺便會變得敏感。所以，如果覺得被周遭的聲音一直打擾，那可能便是睡眠不足的警號。

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責任編輯：羅嘉欣