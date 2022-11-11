【活得健康啲】90後營養學家3個月減30磅　公開飲食法不捱餓養成易瘦體質

好身材並非人人天生便可擁有，90後營養學家JC曾是肥胖人士，高峰時期近145磅。她鑽研過各式各樣的減肥方法，歷經彎路，最終找到適合自己的減肥法則，用3個月時間減走30磅，體重下降至114磅，並一直維持健康好身材。作為過來人，JC有大量減肥心得分享給大家。

就讀營養學 反「矯枉過正」

JC在肥胖時期，身形顯得腫脹魁梧，臉部、腹部、四肢都非常有肉地。和大部分女生一樣，JC試盡任何減肥方法，包括飲食清淡，每樣食物都要過水去油，只吃白烚雞胸、蔬菜。甚至和朋友去外國買五顔六色減肥藥、扣喉、吃不同聲稱能阻隔澱粉的保健品等極端方式。JC憶述，當時就讀營養學的自己，連畢業論文也是寫生酮飲食與減重，對於減肥的執著可謂無所不用其極。而就讀營養學，理應能更有助管理體重，但JC反倒一度被知識所捆綁，最後出現暴食情況：

雖然讀書令我認識到更多不同範疇的營養知識、瞭解每樣食物背後的營養，但其實有時候會「能醫不自醫」。因為當你以為自己掌握越多知識時，易矯枉過正，會太過執著於哪些是絕對正確，或絕對錯誤，也容易令自己出現暴食。我以前在求學階段時，就是一知半解，而令自己走向極端。

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「拉上補下」飲食法

在經歷過千奇百怪的減肥方法後，JC發現，沒有哪一種飲食方法是絕對適合任何人，反而是讓自己覺得舒服的，就是好的：

實際還是自己心態的調節更能幫我維持體重，而不是盲目追求減肥。

JC表示，自己實行的是「拉上補下」飲食法，意思是不會強迫自己每一餐都只能吃水煮餐，反而容許自己某一餐可吃高熱量食物，下一餐則選擇較為清淡食物，從而拉匀自己每日的所需熱量及營養攝取。例如，午餐吃鵝肝煎蛋飯，是屬於比較多油、高蛋白質、高澱粉的餐食，那麽晚餐就可以選擇與之相反的少油分、少澱粉、多蔬菜的餐點，補足了上一餐缺乏的膳食纖維；用全天攝取的熱量取平均值。如果一天不行，就用兩天或三天，甚至一個星期。

擺脫了每日水煮餐，如今JC不僅身形更緊實，也能穿連身裙、比基尼等大秀美腿及小蠻腰，成功養成易瘦體質，並維持得很好。

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2大常見減肥謬誤

網上關於減肥的資訊向來五花八門，JC在創業後，接觸過大量客戶，她總結出兩大最常見的減肥謬誤。第一是很多人認爲，減肥只能吃健康食物，並妖魔化某些食物。例如認爲減肥只能吃牛油果、深海魚、堅果之類；而只要一喝珍珠奶茶或進食其他較高熱量食物，就一定會變胖。第二則是JC本人以前也經歷過，每日吃大量健康食物，例如吃蕃薯、南瓜、燕麥、糙米，但僅一個早上已吃完整日的份量，導致接下來一整天都很餓，甚至晚上餓到失眠。挨到第二天一早起床吃早餐，因為很餓而又吃大量健康食物，造成惡性循環。

JC認為，一切只是份量問題，而且對健康食物有過度追捧：

如果你全部的飲食中，8成時間都在喝珍珠奶茶，那它當然不是健康的事情。但反過來說，如果懂得控制份量去喝，是否代表不能瘦呢？也不是的。我想帶出的訊息是，不要太過極端，要控制好份量。想吃就去吃，反而不會對某樣食物特別大渴望，而導致有暴食情況出現。

擺正心態最重要

很多女士認爲，減肥不僅要控制飲食，還要每日做運動，難以抽取時間維持，體重便容易反彈。JC對此解釋，如果成功減重後，還需要保持6-7日運動量，根本是不太可行的。長期保持大消耗量，人就自然會餓，會想吃東西，因為是身體需要熱量，才會讓人感覺對食物有需求。JC呼籲，如果要減肥不反彈，其實最先要擺正心態，亦不要强迫或害怕做運動：

很多時候說減肥，人們都會覺得減肥是短跑。但一個正確的心態，是應該要將它當成馬拉松，讓自己有一個可維持的生活和飲食習慣及運動習慣，讓自己真正能長久維持下去的，才是一個好的方法。而且，做運動帶來的好處不只有減重，例如做負重訓練可以讓肌肉量提高，同時配合適當的蛋白質攝取，也會令女性代謝提高，讓體重不容易反彈。

而作為營養學家，JC也分享她對於「健康瘦」的看法：

我認為健康的瘦身，是生理和心理都要顧及到。可以外形看上去未必是主流認為的很瘦、馬甲綫很優越，但你整個人很舒服，維持這個狀態不需要很費力；我覺得這樣的狀態是最理想的。

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記者：張沛