【風暴尼格】幼稚園及肢體傷殘兒童學校等停課　全港所有室外檢測點關閉【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

熱帶風暴尼格正穩定地靠近南海北部，本港天文台今午（31日）發出三號強風信號。

教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日將停課，有關學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

社會福利署宣布，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

另外，民政事務總署已設立一條24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關風暴消息。

旅遊事務署就宣布，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

醫務衞生局宣布，全港所有室外檢測點，即社區檢測站及臨時流動採樣站，在三號強風信號生效期間已經關閉，暫停提供檢測服務。原有的社區檢測站預約會被取消，已預約的人士需要重新預約；社區檢測中心，即位於室內或有蓋地方的檢測點仍會繼續運作，有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心進行檢測。



醫務衞生局指，若三號強風信號在明日（11月1日）下午1時或之前取消，社區檢測站及臨時流動採樣站會於信號取消後數小時內陸續重新開放。如有關信號於明日下午一時後才取消，社區檢測站及臨時流動採樣站明日則不會開放。發言人提醒市民，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號生效，進行強制檢測的期限會延長1天。因此，就10月29及30日公布的強制檢測公告，相關的檢測限期會分別順延一天至明日及後日（11月2日）。

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責任編輯：黃悅晴