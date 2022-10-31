【靚太安樂窩】2招自測家居甲醛超標方法　專家拆解5大除甲醛產品成效

▲ 裝修學院校長Simon分享揀選除甲醛產品建議。

不少人都認為甲醛主要來源是油漆，亦有人指是來自新傢俱，到底誰是誰非?坊間流傳植物、菠蘿及洋蔥等具有消除甲醛的作用，到底有效嗎? 今集<<靚太安樂窩>>請來裝修學院校長Simon和大家一一拆解，更會親授揀選除甲醛產品建議及示範正確噴灑牆壁的手法。

▲ 裝修學院校長Simon。(曾嘉文攝)

甲醛 VS VOC

Simon指，大家在揀選產品去除甲醛前需清楚分辨甲醛及VOC。甲醛是一種無色化學氣體，屬人類致癌物質。VOC（Volatile Organic Compounds）是揮發性有機化合物，而甲醛就是VOC的其中一種。在去除甲醛產品標籤上，某部份會寫明消除所有VOC或甲醛淨化。

如果標籤顯示，可去除VOC即代表可去除甲醛。但可去除甲醛就不代表可去除VOC。

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甲醛主要來源

甲醛是一種極具刺激性的化學物質，不少人都認為剛裝修的地方用上大量新油漆，其甲醛濃度可能較高。不過，Simon就指，現時市面上的油漆配方，大多已禁標明不添加甲醛，甚至有些更含有甲醛捕捉劑。所以，甲醛主要來源則是來自新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品，而當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

我曾在一間剛完成裝修的房子中做測試，本身甲醛沒有超標。但在貼上牆身貼膜後，甲醛立即超標幾倍。

測試甲醛超標方法

自購檢測儀器

▲ 檢測儀器。(曾嘉文攝)

甲醛檢測儀器價格由百多元至過萬不等，取決於其準確性。Simon指以他經驗所談，甲醛含量超標產品大多都會超標1至2倍。即使機器準確度不足，都可以顯示超標的結果。另外，大家亦可聘請專業人士以儀器檢測。

甲醛試紙

可在網上自行購買，相對較方便及便宜，大約十多元一盒。不過，只可檢測甲醛含量，不能量度VOC含量。其測試方式是量度空氣中甲醛含，再以試紙顏色的改變去判斷有否超標。

常見去甲醛方法

最土炮-天然物品

▲ 坊間流傳植物、菠蘿及洋蔥等天然物可以去除甲醛。(圖片來源:網上圖片)

坊間流傳植物、菠蘿及洋蔥等天然物可以去除甲醛，Simon就坦言其效率是非常低。因為所需數量多又佔地方，加上需時及打理成本昂貴，所以是成效較低的方法。

最方便-甲醛淨化劑/備長炭

甲醛淨化劑

容易購買，而且體積較細小，方便擺放在不同地方。利用基團反應分解空氣中的甲醛，水性配方具有高度活性，能快速地去除甲醛。

備長炭

一般可在家品店找到獨立包裝的備長炭包，部份可吸收異味，甚至附帶VOC，因此需小心參考說明書。不過，容量相當有限，一小包備長炭包只可放在衣櫃、鞋櫃等位置。如果家居面積比較大，就需要更大數量的備長炭包。另外，備長炭包是採用吸收飽和方式去處理空氣有害物質，所以每隔2-3個月就要日曬。

最普遍-空氣清新機

機器內有觸媒成份，而觸媒是種catalase (過氧化氫酶)，能夠分解甲醛的有效物，並持續消除空間中的甲醛。雖然是有效方法，不過每個範圍擺放一部的話，十分佔地方，且用電量較高。

最有效/專業-去甲醛服務

市面上有提供去除甲醛的專業隊伍，他們會身穿制服，並手持大型機器上門進行噴灑工程，價錢大約幾千元不等。而他們所用的噴槍是高壓噴槍，可以更強力、平均地噴灑牆壁，令效果持久耐用。

最性價比高-觸媒噴霧

▲ 觸媒噴霧。(曾嘉文攝)

觸媒噴霧含有黏合劑，不同的觸媒需有不同的能量，如光觸媒就需要光線。把光觸媒噴塗於物件上，可以加速有害化學物在光線底下的分解作用，因此被廣泛使用於分解甲醛、VOC等裝修後出現的有害物上。而現時市面上，最新的光觸媒配方，可以在月光下發揮作用。

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自行噴灑噴霧步驟

1) 先留意噴壺上說明書，如噴壺適用的空間大小、噴灑距離等。

2) 根據說明書指示的距離噴灑，如寫明在30厘米以外噴灑，大約是打開手掌再多少少的距離。

注意事項

可先從牆身入手，噴灑天花位置而樓底較低的話就需要小心。

必須按說明書指示的距離噴灑，千萬不要怕浪費而太接近牆身或固定在同一位置噴灑。如噴灑手法錯誤，噴出來的黏合劑就會分佈不平均。

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責任編緝：張懿慧