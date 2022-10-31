【房屋供應】未來十年房屋需求43萬伙　逾12萬公營屋5年內落成

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政府更新未來10年房屋供應目標維持43萬伙，公私營供應「七三比」。當局稱已覓夠土地，可建公營屋36萬伙，首12.77萬伙先於未來5年落成。私樓方面，政府力爭未來5年，將向市場推出可建7.2萬個單位的土地。

政府罕見在未有召開記者會下，公布「長遠房屋策略」進度報告，涵蓋2023/24至2032/33年度的房屋需求推算。房屋局稱，未來十年房屋供應目標43萬伙，當中私樓佔12.9萬伙；公營房屋就佔30.1萬伙，其中公屋/綠置居佔21萬伙，9.1萬伙屬於資助出售房屋。

政府重申已覓得足夠土地，可建36萬伙公營房屋，滿足未來10年需求；首5年（2023/24至2027/28年度）可提供12.77萬伙，餘下供應約24萬伙，就於2028/29至2032/33年度落成。公屋供應來自發展棕地群、重建房委會工廈及發展小蠔灣車廠地盤部分上蓋等。政府也會通過提高地積比率和建築高度等方式，增加公營房屋建設量。另外未來5個年度，亦已承諾興建3萬伙「簡約公屋」。

私樓方面，政府會爭取在未來五年，準備好可通過賣地及鐵路物業發展，向市場提供可供興建不少於7.2萬個單位的土地；再加上市建局項目和其他私人發展項目，將足以滿足《長策》需求。至於較短期的私樓供應，按最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約9.5萬伙。

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記者：吳卓峰