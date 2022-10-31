  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 17:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房屋供應】未來十年房屋需求43萬伙　逾12萬公營屋5年內落成

社會 17:26 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

政府更新未來10年房屋供應目標維持43萬伙，公私營供應「七三比」。當局稱已覓夠土地，可建公營屋36萬伙，首12.77萬伙先於未來5年落成。私樓方面，政府力爭未來5年，將向市場推出可建7.2萬個單位的土地。

政府罕見在未有召開記者會下，公布「長遠房屋策略」進度報告，涵蓋2023/24至2032/33年度的房屋需求推算。房屋局稱，未來十年房屋供應目標43萬伙，當中私樓佔12.9萬伙；公營房屋就佔30.1萬伙，其中公屋/綠置居佔21萬伙，9.1萬伙屬於資助出售房屋。

政府重申已覓得足夠土地，可建36萬伙公營房屋，滿足未來10年需求；首5年（2023/24至2027/28年度）可提供12.77萬伙，餘下供應約24萬伙，就於2028/29至2032/33年度落成。公屋供應來自發展棕地群、重建房委會工廈及發展小蠔灣車廠地盤部分上蓋等。政府也會通過提高地積比率和建築高度等方式，增加公營房屋建設量。另外未來5個年度，亦已承諾興建3萬伙「簡約公屋」。

私樓方面，政府會爭取在未來五年，準備好可通過賣地及鐵路物業發展，向市場提供可供興建不少於7.2萬個單位的土地；再加上市建局項目和其他私人發展項目，將足以滿足《長策》需求。至於較短期的私樓供應，按最新推算，未來3至4年一手私人住宅物業市場的供應量預計約9.5萬伙。

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能　「水蒸氣」治療減副作用

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【公屋供應】7600伙公營房屋因疫情延遲落成　包括大埔富蝶邨6,800個單位
15:56 2022/10/26
【公屋供應】7600伙公營房屋因疫情延遲落成　包括大埔富蝶邨6,800個單位
【輪候公屋】港婦連中兩次「屯門三寶」等7年派大興邨　月租1200元一個原因拒住
12:43 2022/10/27
【輪候公屋】港婦連中兩次「屯門三寶」等7年派大興邨　月租1200元一個原因拒住
【輪候公屋】派市區順天邨中層公屋欲轉葵涌　港媽為仔女考慮博最後1派：喊出嚟
12:09 2022/10/30
【輪候公屋】派市區順天邨中層公屋欲轉葵涌　港媽為仔女考慮博最後1派：喊出嚟
【施政報告】簡約公屋已選定約6個選址　何永賢強調非用貨櫃湊數
17:05 2022/10/20
【施政報告】簡約公屋已選定約6個選址　何永賢強調非用貨櫃湊數
【簡約公屋有樓睇】何永賢Facebook發布設計圖　4至5人單位無界房用開放式設計【多圖】
16:38 2022/10/25
【簡約公屋有樓睇】何永賢Facebook發布設計圖　4至5人單位無界房用開放式設計【多圖】
【房屋政策】房屋局長何永賢：有5、6塊地可建簡約公屋　混合傳統及簡約公屋輪候時間屬透明化
14:42 2022/10/30
【房屋政策】房屋局長何永賢：有5、6塊地可建簡約公屋　混合傳統及簡約公屋輪候時間屬透明化

你可能感興趣

【公屋供應】7600伙公營房屋因疫情延遲落成　包括大埔富蝶邨6,800個單位
15:56 2022/10/26
【公屋供應】7600伙公營房屋因疫情延遲落成　包括大埔富蝶邨6,800個單位
【輪候公屋】港婦連中兩次「屯門三寶」等7年派大興邨　月租1200元一個原因拒住
12:43 2022/10/27
【輪候公屋】港婦連中兩次「屯門三寶」等7年派大興邨　月租1200元一個原因拒住
【輪候公屋】派市區順天邨中層公屋欲轉葵涌　港媽為仔女考慮博最後1派：喊出嚟
12:09 2022/10/30
【輪候公屋】派市區順天邨中層公屋欲轉葵涌　港媽為仔女考慮博最後1派：喊出嚟
公屋 房屋局 賣地 棕地 物業 房委會 市建局 市建局 鐵路 綠置居

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾