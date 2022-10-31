【過勞中風】日工作13小時過勞中風　37歲女設計師：悔不當初

▲ 平面設計師疑因工作時間太長而中風。

中風有逐漸年輕化的趨勢。馬來西亞一名37歲黃姓女平面設計師於去年底中風入院，至今仍在康復期。她表示，由於中風前經常只顧工作，經常受加班及工作壓力所困擾，無法入睡，更無法真正休息，最後突然中風。她直言「我從沒想過做一份工，會變成現在這個樣子」。

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黃女憶述，她的工作性質需要經常「與時間賽跑」，要趕在限期前完成設計，也要隨時預備客戶要求更改設計等要求，所以她直言並沒有太多閑暇，更以「除了工作，還是工作」形容自己中風前的生活。

黃女更表示，雖然公司的上班時間是早上10時至晚上7時，但工作繁重，致每每都要加班至晚上11時才能離開。即使回家以後因壓力緣故，也會不停在構想新的設計，無法入眠至凌晨4時。然而是放假的日子也好，她也會如常地打開電腦工作，與平日上班日子無異。工作除了使她的作息時間日夜顛倒，還使她感覺「只要一停下來休息便會感覺自己是在偷懶」，精神極度崩緊。

黃女續指中風當天她打算到公園散步，可是走路時已感到不平衡。但當時她認為自己只是累了，但事後回想才發現「其實當時已中風，只是自己不知道」。直至晚餐時間，家人發現她口齒不清晰，說話含糊，並發出如「卡通」的娃娃音，緊急將其送院。

送院後，黃女的手已無意識地緊握，一直亦未能打開，眼睛亦開始腫脹。然而在檢查期間她更無法正常行走。醫院隨即為其進行手術，礙於黃女左邊身受中風影響，舌頭也歪了一邊，故無法正常說話。在加護病房一星期，她要開始學習說話及每天也要為手腳拉筋，加快康復的速度。

黃女於訪問中表示，「出院回家才是挑戰的開始」。由於身體控制力大不如前，故她即使簡單如打開餅乾包裝也做不到。所幸的是經物理治療師所教導後已學懂如何施力。然而除了行動力外，還有記憶力最受影響。但經黃女努力不懈的學習，現時雖仍在康復的階段，但已比一開始有莫大的進步。黃女更不禁指「現在終於知道健康才是最重要的」。

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責任編輯：羅嘉欣