【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬

▲ 廉政公署（資料圖片）

一名銀行經理涉嫌賄賂同事，要求對方把銀行住宅按揭客戶轉介予一名財務中介，以安排客戶向其他銀行或財務機構申請轉按物業，今日（31日）被廉政公署落案起訴，周三（11月2日）將在西九龍裁判法院答辯。

廉署指，接獲貪污投訴遂展開調查。被告周碧心，46歲，案發時在華僑永亨銀行尖沙咀分行任職助理客戶服務經理，需處理住宅按揭貸款申請。被告涉嫌約於2021年7月15日要求一名同事把華僑永亨財務的住宅按揭客戶，轉介予一名財務中介，以安排他們向其他銀行或財務機構申請轉按物業，並向該同事提供財務中介所得轉介費的7成作為報酬。

周碧心被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。她已獲廉署准予保釋，星期三（11月2日）會在西九龍裁判法院答辯。

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責任編輯：江麗盈