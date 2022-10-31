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【梨泰院人踩人】瘋傳引發梨泰院民眾混亂名人曝光　網紅回應：我也是人潮中被擠擁的人

娛樂 18:16 2022/10/31

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瘋傳引起梨泰院民眾混亂名人曝光。

南韓首爾梨泰院於前日（10月29日）舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，到今造成至少154人死亡。

在「梨泰院人踩人慘劇」內，已確認罹難的公眾人物，除曾參加《PRODUCE 101》第二季的男練習生李智漢，及啦啦隊女神金有娜均在此事件不幸喪生外，日本官方亦證實，現年26歲的日本模特兒富川芽生亦是罹難者之一。

日本共同社引述南韓媒體報道指，這起事故是因傳出有「名人」到訪當地酒吧，民眾聞訊後瘋狂湧入，引發悲劇，但此事未經當地官方證實。

網上瘋傳AfreecaTV的直播主K（本名：朴重奎），被指就是當晚出現在梨泰院而引起民眾混亂的名人，由於網上討論聲音不斷，不少人將矛頭直指向他，事隔一天，昨日（10月30日）他終於蒲頭發文否認。

【梨泰院人踩人】26歲日模富川芽生證實罹難　父親致電驚獲警方噩耗

（AfreecaTV圖片）

發文否認引起混亂

朴重奎於AfreecaTV發文承認當晚的確出現在梨泰院，但就否認是引起民眾混亂的人，並強調：「我也是人潮中被擠擁的人。」

他指並非想要進入酒吧，而且人太多才被擠進去。由於現場人群過於擠迫，酒吧職員建議他留在室內暫避，大約待了30分鐘，警方到場維持秩序他才離開。

朴重奎指，由於指控他造成人群推擠的假消息非常嚴重，在AfreecaTV要求下他已說明於10月29日當天所有行程及路線，希望外界不要再以訛傳訛，最後再為梨泰院事故遇難者表達哀悼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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