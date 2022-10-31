【DSE2022】70%英文科考生預測成績與實際相同　4核心科預測準確度按年齊跌

▲ 考評局為連續三屆中學文憑試（DSE）進行等級預測研究。（資料圖片）

考評局為連續三屆中學文憑試（DSE）進行等級預測研究，局方今（31日）公布2022年結果，英文科的預測準確度維持最高，約70%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同，惟較去年下跌1個百分點。其餘3科核心科目的準確度亦按年下跌，以通識最低，只有約49.7%。

考評局完成2022年DSE等級預測研究，並於今日舉行網上簡報會，向參與學校的代表介紹結果。今年有417間學校與研究，共提交38,100名學校考生的校內評估分數。考評局按學校提交資料，並參考學校過去之文憑試成績，預測學校考生的文憑試科目等級，再與有關考生的實際等級作出比較。

考評局指，核心科目的校內評估分數，大致能反映學校考生在文憑試的表現。其中英文科的預測準確度較高，70.2%考生的預測等級與其實際等級相同，較去年跌0.8個百分點；約29%的預測等級則較實際等級高或低一個等級。換言之，99%的預測等級與實際等級之差距均在一個等級範圍內。

至於其餘3科核心科，以通識準確度最低，為49.7%，按年跌4.1個百分點；中文及數學必修部分有分別為50%及56.2%，均較去年下跌。若計及預測等級比實際等級高或低一級的考生，3科的預測準確度均逾9成。

選修科方面，數學延伸部分、組合科學下的生物及物理科、中國文學及英語文學的預測準確度均不足4成。考評局說，受修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。各選修科目約有79%至97%的預測等級，與文憑試實際等級的差距保持在一個等級範圍內。

考評局稱，會在2023年再次進行預測等級研究，以探討提高預測準確度的機制，同時為學校提供更多實用的回饋，以提升校內評估的信度與效度。

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記者：黃悅晴