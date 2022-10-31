【生命鬥士】5歲Sheldon化作小天使1個月　250親友出席安息禮思念落淚

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，兩年來一直勇敢抗癌，直至8月起病情急轉直下，上月27日不敵癌魔病逝。Sheldon化作小天使一個月後，家人前日（29日）為其舉行安息禮，250人出席，不少人因思念而落淚，媽媽縱然萬般不捨，但確信將來必在天家重聚。

Sheldon媽媽今日在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發帖，稱兒子的安息禮在前日舉行，感恩遺體在當日出發到教堂前，可在兒童醫院小禮堂先與一直照顧他的醫護人員道別。

爸爸媽媽到達教堂後，便看到很多親友已提前到達，並耐心地排隊進場。當兩人站在台上分享時，更被大家一起穿上白色衣服的場面所感動，他的安息禮變得更純真聖潔。

看見現場有那麼多愛錫和支持Sheldon的uncle、auntie、哥哥姐姐，心裡有份說不出的激動，還要看到台下的你們因為思念他而多次落淚，身為媽媽的我又怎能控制自己的情緒呢！

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媽媽稱，當天估計約有250人出席Sheldon的安息禮，安息禮完結後大家安靜地排隊，逐個逐個前來跟我們送上摯誠的慰問和深深的擁抱，

你們不但愛錫Sheldon，同時亦很愛我們一家。

到了火葬場後，笛手吹奏了Sheldon生前最喜愛的卡通歌曲，家人最後在牧師的祝福下跟Sheldon正式道別。對於愛兒離世，媽媽感觸地稱：

縱然萬般不捨，但我們確信將來必在天家重聚。

Sheldon由2020年8月確診至今，已接受了多次化療、電療、腫瘤切除手術、自體骨髓移植及免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。檢查報告顯示其骨髓再度出現癌細胞，縱然如此，父母堅持讓兒子接受治療，不輕言放棄，一直陪伴兒子走抗癌路。

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責任編輯︰王明芳