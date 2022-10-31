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【拉闊音樂會】鄭欣宜盧瀚霆考驗神之默契　快問快答互相了解

娛樂 17:58 2022/10/31

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鄭欣宜與Anson Lo玩快問快答。

商業電台主辦 《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將於11月13日假亞洲國際博覽館Arena舉行，「女神」鄭欣宜與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）合作展開一場「神の對話」。
 
神之同步Q&A 

演出前，鄭欣宜跟盧瀚霆大玩二揀一遊戲測試默契，首條問題二人就已經成功同步，均選擇希望成為「代表智慧的神」！

欣宜稱：「我覺得有智慧的人都會帶一點美麗！」不過，到選擇情願「食極唔肥」或「做極唔累」時，則各有所好，欣宜說：「我咁鍾意食嘢！除咗食極唔肥，仲想食極唔飽！」Anson Lo笑稱：「我一向都食極唔肥啦！」令身旁的欣宜即時露出「反眼」說：「你講呢句對白會畀人打！」

其後，被問及二人希望「做夫妻」還是「做姐弟」時，Anson Lo露出難以取捨之情，同時舉燈選擇兩個答案，他解釋：「因為兩個選項皆適合，同樣有家人關係的意思。」欣宜則表示：「更希望成為姐弟，因為姐弟關係是不會改變的！」

神之歌舞  

之後，欣宜與Anson Lo齊選擇希望同時擁有「出神入化的舞姿」以及「神魂顛倒的歌聲」。Anson Lo指：「點解唔可以兩個都揀？」欣宜接著說：「我由細到大真係好鍾意郭富城，唔明點解佢求其企出來都好靚！」

Anson Lo接著自爆心目中的舞神分別是Michael Jackson和Justin Timberlake：「佢哋係其中兩位影響我去學跳舞嘅idol！」

接著，欣宜與Anson Lo分別選擇了希望挑戰高難度的舞及高難度的歌，Anson Lo先舉欣宜的作品《先哭為敬》為例：「我幻想自己好難會唱得好。」欣宜即時說：「其實我也想說你的歌，就是《EGO》，I love it! 你啲力邊度嚟㗎？我會形容嗰種力叫做『Anson Lo力』！」

選擇雖不同，但盡顯二人由衷互相佩服欣賞，令大家不禁聯想屆時二人將會帶來甚麼類型的舞蹈和音樂拉闊舞台。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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鄭欣宜 盧瀚霆 演唱會 商業電台

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