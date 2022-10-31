【勵志人生】天生失明擁碩士學位 視障女生：很多視障人士工作能力相當強

▲ Jess不斷增值，擁有碩士學位。

失明或視障，其實不會是世界末日，與普通人一樣，他們同樣可發揮所長，貢獻社會。何睿知（Merrick）自小患上慢性青光眼，視力只餘下1%，卻無阻他追求理想。5年前他取得認證，成為專業人生教練，透過一對一的教練啟導，為個別受助者疏理人生，與他們一起解決因家庭、工作等問題而出現情緒困擾，還替企業開班授課，講授處理人生問題的技巧。他的眼睛看不到面前的事物，卻可以為視力健全者提供指路明燈。

Merrick在大學修讀社會學科，二年級時，在香港失明人協進會實習，獲安排一位專業的人生教練，幫助他尋找前途、工作和人生方向，啟發了他對人生教練這項獨特工作的興趣。

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Merrick說：「那時是我首次接觸人生教練，之後修讀有關課程。2017年大學畢業後，便投身教練事業。」香港第一批患有視障的專業人生教練共有四人，Merrick便是其中之一。

2017年至今，他全力投入人生教練的工作，開班教學，目標是激發學員思考，透過「腦震盪」找到解決問題的方法。接受過他訓練的有社工、教師、商人、管理人員和銷售員等，都是視力正常人士。

作為教練，講解和說話技巧必定要流暢、吸引，容易令人明白，這些是先決條件；Merrick認為投入聆聽，有力提問等，在教練專業上更為重要。他憶述：「曾經教過某一行業的銷售員，他們參與人生教練課是因為要做義工，需要學習一些技巧。我便教導他們有關無價值的判斷、積極深入的聆聽，以及有力的提問這三種技巧。他們事後都覺得有所收穫。」又有一次，他一對一的協助一位母親作啟導，跟她深入傾談了5次，協助她透過家姑處理跟其他家庭成員的相處問題，成功拆解疑難，亦為他帶來極大滿足感。

Merrick是修讀國際教練協會（IAC- International Association of Coaching）的一套理論和技巧訓練，課程包括實習、在受訓時要被老師督導等。整個課程共超過110個小時。23歲大學畢業時，他便考獲這協會的認證教練資格，現時也是國際教練協會香港分會的會長及大中華區聯絡人。今年，他加入一所跨國企業的香港區人力資源部擔任全職工作，工餘時間則繼續教學和投身不同公職及服務。

為了能培訓更多及下一代的專業人生教練，達到傳承的目標，Merrick在年前向領展「愛．匯聚計劃」提交建議書，希望為心光盲人院暨學校的視障青年提供專業教練訓練。最後他成功取得領展的資助，取名為「視．人生—視障專業人生教練培訓暨校園協作計劃」。

Merrick表示：「我希望能帶頭去訓練更多本身有視力障礙的人士，能夠成為專業人生教練，令視障人士有更廣闊的工作種類和機會。一如我自己，因曾受惠這訓練，我也想有更多視障人士受益，做到傳承下一代的目標。」

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事實上，在領展人力資源部，亦有一位視障同事石建莊（Jess）。Jess 雖然天生失明，但她不斷自我增值，擁有香港理工大學的翻譯碩士學位，中英文了得，工作能力跟視力正常人士無異。現時她在公司主要從事僱員傳訊工作，負責撰寫內部通訊和消息文件，亦參與構思新的人力資源通訊系統。

Jess表示：「很多人誤解視障人士只能做按摩等工作，其實不少視障人士有大學學位，工作能力相當強。僱主應發掘視障人士的工作強項，而非集中他們的局限，讓他們可以發揮工作潛能。」

她解釋，視障人士也希望貢獻社會，並非只是受助和受惠。她自己也不想獲得特殊的優惠待遇，例如在舊公司工作時，她曾被告知可以去行政人員專用的洗手間，但她婉拒，因不想利用自己的缺陷去接受和要求優等待遇。

Jess亦欣賞外國對待視障者的文化，「外國的創科人員會發明不少協助視障人士的工具，例如協助他們駕駛車輛，偵測到前面有車時發出聲響，讓視障人士也能安全駕駛。目的是讓你如常人做到事，而不是限制你去做事。」

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文章獲823頻道授權轉載，，標題經TOPick編輯修改，原題為〈視障人生教練 導向閃亮生命〉