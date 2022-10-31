【我的波利海妮婭】謝安琪首拍動畫MV　受韓國女神李孝利啟發

▲ Kay最初與歌曲監製蘇道哲道出自己對李孝利的欣賞。

謝安琪日前發佈新歌《我的波利海妮婭》，並在社交網站留下歌曲隱藏神秘人物及意思的線索，而這位「神秘人」就是有「國民妖精」之稱的韓國藝人李孝利。Kay希望藉新歌表達自己對李孝利的欣賞，因當中涉及的人物與情感的連繫較為抽象，決定以動畫製作新歌的MV。



在歌曲完成前，Kay已經決定要用動畫來製作MV。「我想跳出框框去表達大家平常未必注意到的聯繫，亦想將抽象的內容故事化，所以找來『玖貳肆工作室』，把李孝利化身為一個角色，自己又化身另一個角色，讓兩個角色有不同的火花。」

Kay第一次製作動畫MV，親力親為由構想故事內容，再跟影像團隊一同調節，力求把想表達的信息呈現出來。「MV中有一些任務需要好像特務般去完成；又以喪屍去比喻一些困難和壓力。用一隻白鴿象徵李孝利，穿梭在不同場景中，總會在千均一髮之際，為我提供一些啟發和幫助。」Kay笑言覺得這些細節很有趣，明白的人都會會心微笑。



其實Kay由出道前已很欣賞李孝利，近年看了不少關於她的訪問後，覺得作為藝人就算在大眾目光下，她也可以活得瀟灑自在。所以決定以「李孝利」為主題，邀請蘇道哲、鍾說及朱琳一同創作出《我的波利海妮婭》。

▲ 以動畫呈現。



Kay表示：「李孝利是一個很觸目的人，一直活在大眾目光，卻不受這些目光所束縛，活得低調且平靜：在濟洲島居住，閒時做瑜伽、種菜、學針炙、打理家頭細務等等；接待訪客時，她也是穿着居家服，沒有化妝。但當她回歸到演藝工作時，成績依然彪炳。」

Kay認為作為藝人，生活都會受到鎂光燈注視。得到越多的大眾目光，生活越容易受到關注；但在李孝利身上，看到她有輝煌的演藝成績，生活亦能瀟灑撇脫。深深鼓舞了Kay，令她覺得只要對自己夠肯定、有信心，也可瀟灑自在地活出真我。

提到自己的工作，Kay認為自己透過作品和平日的生活與樂迷連繫，她亦記得樂迷曾說過，聽到她的作品或是她的聲音，就能得力量。這正是Kay覺得做歌手其中一樣最珍貴的得著，所以想用音樂記錄對自己人生方向有影響的藝人。而蘇道哲聽畢這些故事才開始創作，沒有音樂類型的框架限制，他笑言這次創作「好玩又型」，可以嘗試一些從未試過的音樂。

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