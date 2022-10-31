【復常】「0+3」後港首個大型國際會議今舉辦　主辦方：冀向世界宣告香港已準備好迎接賓客

▲ （左起）JCIHK會長楊甘琳、國際青年商會會長長Argenis Angulo、國際青年商會秘書長Kevin Hin、世界大會總監麥頌斌。（馮漢柱攝）

「2022國際青年商會世界大會」今（31日）起一連5天在港舉行，屬「0+3」方案後首個大型國際會議，大會以實體及線上混合模式進行，共3500人參與，有10多國的分會代表親臨香港。國際青年商會香港總會（JCIHK）會長楊甘琳稱防疫措施未解除下，接待外賓確實要花更多功夫，但認為是新嘗試，亦冀透過世界大會告訴全球香港已準備好。

楊甘琳稱，會議原定全線上舉行，但港府9月底放寬入境檢疫至「0+3」後，籌委會即邀請總部及鄰近10多國的分會代表親身出席會議，改為以實體及線上混合模式舉行。是次會議共3500名來自世界各地的會員參與，其中500出席實體會議，除香港會員外，也有來自委內瑞拉、多明尼加、摩納哥、冰島、日本、韓國、新加坡及馬來西亞的會員，希望透過是次世界大會告訴全球「香港is ready」，歡迎大家訪港。

楊甘琳亦表示，在接待外賓時確實需較以往做更多，包括教她們使用安心出行、快測及核酸檢測的安排等，但認為雖要花更對功夫，亦是新嘗試及學習。

親臨香港參與大會的國際青年商會會長Argenis Angulo就表示，初時理解各防疫規例確不容易，但實際體驗後認為整體安排有條理，很快可以適應亦容易使用，感覺良好，亦希望香港的復常之路可以很成功。國際青年商會秘書長Kevin Hin亦表示，作為賓客尊重香港政府安排，明白港府要把關疫情不容易，但讚機場入境很快速及有效率。

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記者：黃小冰