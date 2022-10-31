  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 19:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常】「0+3」後港首個大型國際會議今舉辦　主辦方：冀向世界宣告香港已準備好迎接賓客

社會 18:36 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（左起）JCIHK會長楊甘琳、國際青年商會會長長Argenis Angulo、國際青年商會秘書長Kevin Hin、世界大會總監麥頌斌。（馮漢柱攝）

「2022國際青年商會世界大會」今（31日）起一連5天在港舉行，屬「0+3」方案後首個大型國際會議，大會以實體及線上混合模式進行，共3500人參與，有10多國的分會代表親臨香港。國際青年商會香港總會（JCIHK）會長楊甘琳稱防疫措施未解除下，接待外賓確實要花更多功夫，但認為是新嘗試，亦冀透過世界大會告訴全球香港已準備好。

楊甘琳稱，會議原定全線上舉行，但港府9月底放寬入境檢疫至「0+3」後，籌委會即邀請總部及鄰近10多國的分會代表親身出席會議，改為以實體及線上混合模式舉行。是次會議共3500名來自世界各地的會員參與，其中500出席實體會議，除香港會員外，也有來自委內瑞拉、多明尼加、摩納哥、冰島、日本、韓國、新加坡及馬來西亞的會員，希望透過是次世界大會告訴全球「香港is ready」，歡迎大家訪港。

楊甘琳亦表示，在接待外賓時確實需較以往做更多，包括教她們使用安心出行、快測及核酸檢測的安排等，但認為雖要花更對功夫，亦是新嘗試及學習。

親臨香港參與大會的國際青年商會會長Argenis Angulo就表示，初時理解各防疫規例確不容易，但實際體驗後認為整體安排有條理，很快可以適應亦容易使用，感覺良好，亦希望香港的復常之路可以很成功。國際青年商會秘書長Kevin Hin亦表示，作為賓客尊重香港政府安排，明白港府要把關疫情不容易，但讚機場入境很快速及有效率。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
今日 17:39
【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
【香港大球場】本周五至周日舉行七欖　城巴新巴特設散場特別路線（附詳情）
今日 17:42
【香港大球場】本周五至周日舉行七欖　城巴新巴特設散場特別路線（附詳情）
【DSE2022】70%英文科考生預測成績與實際相同　4核心科預測準確度按年齊跌
今日 17:53
【DSE2022】70%英文科考生預測成績與實際相同　4核心科預測準確度按年齊跌

你可能感興趣

【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
今日 17:39
【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
【香港大球場】本周五至周日舉行七欖　城巴新巴特設散場特別路線（附詳情）
今日 17:42
【香港大球場】本周五至周日舉行七欖　城巴新巴特設散場特別路線（附詳情）
【DSE2022】70%英文科考生預測成績與實際相同　4核心科預測準確度按年齊跌
今日 17:53
【DSE2022】70%英文科考生預測成績與實際相同　4核心科預測準確度按年齊跌
商會 安心出行 防疫措施 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾