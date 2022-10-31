【靚太廚房】營養師教整健康版蕃茄焗豬扒飯 2茶匙油+低卡食材還原焗豬原味道
要數經典港式快餐，焗豬扒飯必定榜上有名。不過很多人以為減肥不能吃焗豬，但其實只要花點心思，同樣可以吃得健康。今集《靚太廚房》請來Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）教大家製作減卡版蕃茄芝士焗豬扒飯。
健康版焗豬秘訣
Hayley表示，一個普通焗豬扒飯約有1200卡路里。而要完成這個只有600卡路里的低卡版焗豬，就必須小心揀選及處理每一樣材料。例如: 選用豬肉部位中最瘦的位置，如豬腱、豬柳，而且需切除肥膏部份，就可大大減低脂肪含量。
另外，Hayley又指整個烹調過程中只放2茶匙油，就可大幅減少油份攝取。而她亦選用茄膏代替茄汁，味道更濃郁之餘，亦較天然健康。
豬肉部位中最肥的位置是豬頸肉、五花腩、排骨及豬扒。雖然口感不錯，但脂肪比例高。揀選芝士時，留意營養標籤中的脂肪含量，建議選用低卡芝士，口感不比正常芝士差。
營養成分
|蕃茄
|茄紅素-防止肌膚和血管老化
|洋蔥
|抗氧化劑-有益心臟健康及含抗癌化合物
|豬扒
|蛋白質-幫助肌肉修補及提供能量
|蘿蔔
|胡蘿蔔素-維持視力健康、抗氧化
低卡版蕃茄芝士焗豬扒飯材料（2人份）
|無骨瘦豬扒
|2塊
|白飯
|2碗
|蛋
|2隻
|蕃茄
|3個
|洋蔥
|1個
|蘿蔔
|1條
|菠蘿
|3-4片
|菠蘿水
|半碗
|蒜蓉
|2茶匙
|茄膏
|2湯匙
|熱水
|300毫升
|低脂芝士
|2片
|薑
|少許
|栗粉、生抽、糖及鹽
|適量
做法
炒飯
1) 先下1茶匙油，然後加入白飯及蛋漿。
2) 加少許鹽調味，在焗盤中鋪好炒飯。
處理豬扒
1) 切去豬扒多餘脂肪，用刀拍鬆，加少許生抽、糖及鹽調味。
2) 在鑊中加1茶匙油，豬扒煎至七至八成熟，鋪在炒飯上。
醬汁
1) 爆香蒜蓉和洋蔥，加入番茄、蘿蔔及菠蘿。
2) 加入茄膏、生抽、糖及菠蘿水，煮至稠身狀態。
組裝部份
1) 將已煮的配料和醬汁鋪在豬扒上。
2) 加上2塊低脂芝士。
3) 放入預熱攝氏220度的焗爐中，焗20分鐘即可。
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責任編緝：張懿慧