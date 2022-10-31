【靚太廚房】營養師教整健康版蕃茄焗豬扒飯　2茶匙油+低卡食材還原焗豬原味道

▲ 營養師梁凱宜（Hayley）教整只有600卡路里的低卡版蕃茄芝士焗豬扒飯。

要數經典港式快餐，焗豬扒飯必定榜上有名。不過很多人以為減肥不能吃焗豬，但其實只要花點心思，同樣可以吃得健康。今集《靚太廚房》請來Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）教大家製作減卡版蕃茄芝士焗豬扒飯。

▲ Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）。（湛斯雅攝）

健康版焗豬秘訣

Hayley表示，一個普通焗豬扒飯約有1200卡路里。而要完成這個只有600卡路里的低卡版焗豬，就必須小心揀選及處理每一樣材料。例如: 選用豬肉部位中最瘦的位置，如豬腱、豬柳，而且需切除肥膏部份，就可大大減低脂肪含量。

另外，Hayley又指整個烹調過程中只放2茶匙油，就可大幅減少油份攝取。而她亦選用茄膏代替茄汁，味道更濃郁之餘，亦較天然健康。

豬肉部位中最肥的位置是豬頸肉、五花腩、排骨及豬扒。雖然口感不錯，但脂肪比例高。揀選芝士時，留意營養標籤中的脂肪含量，建議選用低卡芝士，口感不比正常芝士差。

營養成分

蕃茄 茄紅素-防止肌膚和血管老化 洋蔥 抗氧化劑-有益心臟健康及含抗癌化合物 豬扒 蛋白質-幫助肌肉修補及提供能量 蘿蔔 胡蘿蔔素-維持視力健康、抗氧化

低卡版蕃茄芝士焗豬扒飯材料（2人份）

▲ 低卡版蕃茄芝士焗豬扒飯。（湛斯雅攝）

無骨瘦豬扒 2塊 白飯 2碗 蛋 2隻 蕃茄 3個 洋蔥 1個 蘿蔔 1條 菠蘿 3-4片 菠蘿水 半碗 蒜蓉 2茶匙 茄膏 2湯匙 熱水 300毫升 低脂芝士 2片 薑 少許 栗粉、生抽、糖及鹽 適量

做法

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炒飯

1) 先下1茶匙油，然後加入白飯及蛋漿。

2) 加少許鹽調味，在焗盤中鋪好炒飯。

處理豬扒

1) 切去豬扒多餘脂肪，用刀拍鬆，加少許生抽、糖及鹽調味。

2) 在鑊中加1茶匙油，豬扒煎至七至八成熟，鋪在炒飯上。

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醬汁

1) 爆香蒜蓉和洋蔥，加入番茄、蘿蔔及菠蘿。

2) 加入茄膏、生抽、糖及菠蘿水，煮至稠身狀態。

組裝部份

1) 將已煮的配料和醬汁鋪在豬扒上。

2) 加上2塊低脂芝士。

3) 放入預熱攝氏220度的焗爐中，焗20分鐘即可。

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責任編緝：張懿慧