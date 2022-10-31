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【打擊走私】海關機場及尖沙咀樓上鋪檢150公斤紫檀木　市值約75萬元

社會 18:49 2022/10/31

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海關檢獲懷疑受管制紫檀木材。（政府新聞處）

香港海關10月28日和29日分別在香港國際機場和一間樓上店鋪檢獲共約150公斤懷疑受管制紫檀木材，估計市值約75萬元，一名男子被捕。

海關人員10月28日透過風險評估，檢查3個從印度抵港並報稱載有木製品的空運包裹。經檢查後，海關人員在包裹內發現共約75公斤懷疑受管制紫檀木材。

跟進調查後，海關人員翌日搜查尖沙咀一間樓上店鋪，再檢獲一批懷疑受管制紫檀木材，以及兩箱懷疑以受管制紫檀木材製成的木珠，共重約75公斤，並拘捕一名43歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

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記者：黃穎津

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