【文化傳承】香港中樂團注入創新活力  劃時代作品傳承中國音樂文化

▲ 陳偉佳博士指，音樂是不分國界的最佳語言。

香港匯聚中西文化，香港中樂團抓住這個特色來推動中樂，不但傳承傳統，並且注入創新活力，造就了不拘一格的劃時代中樂作品，並讓中國鼓樂愛好者可透過「國際中國鼓樂評級試」，得到資歷認可。

從教育著手推廣

香港中樂團成立45周年，破舊立新，通過注入創新活力，軟性地推廣中國音樂文化。香港中樂團理事會主席陳偉佳博士表示，今年積極地從教育層面著手，期望能夠擴濶中樂的聽眾群，開拓中樂的新天空。今年9月，送贈「中樂摯友會」三年期會籍予100間中小學校，希望學生認識及參與中樂，途徑包括以折扣優惠觀賞中樂團的音樂會、參加中樂團的大型活動，同時中樂團將於未來三年，派員分批到這100間學校辦工作坊，包括樂師介紹中樂樂器、舉行小型音樂會，以及生涯規劃，介紹香港中樂團的職業音樂出路。他透露日後將會推出第二期中樂摯友會籍贈送學校的計劃。

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中樂昇華融會西樂特色

「中樂摯友會」於1998年3月成立，旨在與喜愛中樂的摯友共享中樂藝術之美。陳偉佳指出，中樂與中國文化息息相關，是中國歷史的一部分，是中國文化的瑰寶，因此香港中樂團透過摯友會舉辦活動，以聯繫摯友及樂團團員之間的緊密關係。

「無論是中樂的曲譜和樂器，都隨著文化發展，透過不同時空的積累而成，因此香港中樂團會繼續透過教育去傳承中國音樂文化，正如孟子所講: 『今之樂，猶古之樂也。』(意即現在的俗樂與古代的雅樂差不多)，現今的樂譜是基於過去的曲譜而來，能夠傳承下去，並由現今西樂融會中樂，把它昇華。」陳偉佳進一步解釋。

吸納和培育新血

植根傳統之同時，香港中樂團亦不忘注入創新活力，持續吸納新血，近年引入香港演藝學院學生，亦會到世界各地物色新血，以及培育青少年團員。2015年成立了香港青少年中樂團，吸納年齡介乎10至35歲的中小學和大專院校學生參與中樂演奏。目前，香港青少年中樂團團員超過70位，除了講求團員的音樂造詣及演奏技巧之外，並且重視團員的紀律和團隊精神。

香港青少年中樂團每星期都會進行排練，並會學習與其他團員互相配合，有時會接受香港中樂團指揮和資深導師的專業指導，以提高青少年團員的演奏技巧和造詣。

培育和吸納新血的同時，也要為中樂界從小培養未來的楝樑。陳偉佳表示，中樂也可演奏兒歌，所以香港中樂團推出了兒歌系列，好讓幼稚園和中小學生透過「先導計劃」認識中樂。

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中樂資歷認可系統化

中小學生普遍會學習西方樂器，是因為西樂的資歷認可制度系統化，具備發展階梯，故能較能受關注。有見及此，香港中樂團於2020年創辦了「國際中國鼓樂評級試」，並由香港考試及評核局(考評局)協助辦理。評級試包括中國鼓樂的各種演繹方式，鼓勵學生有系統地提升鼓樂演奏技巧。

2021年為第一屆的應試考生年齡於5至65歲，考試級別設有第一級至第五級，100%考生取得合格或以上成績，其中47%取得優異成績、良好有45%、合格為8%。至於2023年評級試將增設第六級至第八級考試，以讓中國鼓樂愛好者獲得循序漸進的資歷認可，在音樂發展方面取得肯定。

劃時代的大型中樂合奏作品

由於香港匯聚中西文化，因此中樂團亦孕育了劃時代的大型中樂合奏作品，例如民族管弦樂《蒼龍引》借鑒聲音生態學的理念及音樂劇場的方式，發揮因勢利導的藝術創意，強調當代舞台器樂作品中的時尚感、跨領域、觀賞趣味性。《蒼龍引》獲得國家藝術基金2022年資助，令香港中樂團成為首個獲得該項資助的中樂團。

正因為香港中樂團擁有不少與內地樂團合作的經驗，因此計劃培育大灣區的人才，料將積極參與「粵港澳大灣區文化藝術節」，務求緊貼時代脈搏，把香港中樂團成為香港人的世界級樂團。

自行研製了環保胡琴

說到緊貼時代脈搏，香港中樂團配合ESG概念，自行研製了環保胡琴，特色是質素穩定，可取代傳統胡琴，於2009年試產，每年生產數以十件計，陳偉佳預期，日後可發展為香港品牌。

陳偉佳表示，中樂團不但傳承中國音樂文化，並且擔任著香港文化大使的角色，每年至少赴海外一次，推廣香港和中國音樂文化。雖然疫情期間，難以到海外去交流，中樂團積極推動疫情前已成立的網上音樂廳，精選逾百首中樂作品、線上播放音樂會，並舉行5G音樂會直播等多元化節目。

香港正逐步復常，中樂團亦會回復海外交流和推廣中國音樂文化，今年12月將會派出小組赴日本大阪和東京、明年初會到新加坡，以及日本的名古屋、扎幌、東京和兵庫巡演。

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記者: 殷鳳萍