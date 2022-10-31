【強制檢測】50處納強檢 將軍澳中心、元朗 Grand Yoho、觀塘凱滙、堅尼地城泓都等上榜【附名單】
社會 19:02 2022/10/31
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月25日至10月31日期間，曾身處下列50個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月1日或2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 大埔富亨邨亨耀樓
- 黃大仙沙田㘭邨和田樓
- 馬鞍山頌安邨頌群樓
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 大埔太和邨喜和樓
- 東涌迎東邨迎喜樓
- 青衣長亨邨亨業樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓
- 天水圍天悅邨悅華樓
- 屯門兆軒苑順生閣
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 屯門蝴蝶邨蝶翎樓
- 紅磡海濱南岸 7 座
- 火炭禾上墩街18號彩禾苑
- 土瓜灣馬頭圍邨洋葵樓
- 將軍澳欣明苑欣松閣
- 馬鞍山錦禧苑錦榮閣
- 粉嶺牽晴間 9 座
- 馬鞍山翠擁華庭 2 座
- 黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓
- 柴灣藍灣半島 9 座
- 旺角甘霖街38號廣富大廈
- 牛池灣彩雲一邨甘霖樓
- 黃大仙樂富邨宏旭樓
- 將軍澳叠翠軒 1 座
- 青衣長發邨俊發樓
- 土瓜灣傲雲峰 2 座
- 鴨脷洲海怡半島海雅閣
- 天水圍天富苑興富閣
- 觀塘凱滙 2 座
- 屯門御海灣 1 座
- 荃灣麗城花園 2 期 4 座
- 粉嶺欣盛苑欣秀閣
- 香港仔華樂徑 4 號華富閣
- 薄扶林華富一邨華基樓
- 紅磡陽光廣場 1 座
- 沙田帝堡城 3 座
- 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
- 鰂魚涌太古城隋宮閣
- 元朗 Grand Yoho 8 座
- 青衣宏福花園 3 座
- 觀塘翠屏（北）邨翠柳樓
- 屯門大興花園 2 期 8 座
- 沙田晴碧花園 2 座
- 觀塘寶珮苑寶翠閣
- 將軍澳將軍澳中心 6 座
- 何文田常康街 1 號常康園 E-H 座
- 粉嶺帝庭軒 5 座
- 上環帝后華庭 2 座
- 堅尼地城泓都 1 座
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記者：黃穎津