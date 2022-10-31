  • 25°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 00:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】50處納強檢　將軍澳中心、元朗 Grand Yoho、觀塘凱滙、堅尼地城泓都等上榜【附名單】

社會 19:02 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

50處納強檢，涉將軍澳中心、堅尼地城泓都等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月25日至10月31日期間，曾身處下列50個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月1日或2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 大埔富亨邨亨耀樓
  • 黃大仙沙田㘭邨和田樓
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 大埔太和邨喜和樓
  • 東涌迎東邨迎喜樓
  • 青衣長亨邨亨業樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓
  • 天水圍天悅邨悅華樓
  • 屯門兆軒苑順生閣
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 屯門蝴蝶邨蝶翎樓
  • 紅磡海濱南岸 7 座
  • 火炭禾上墩街18號彩禾苑
  • 土瓜灣馬頭圍邨洋葵樓
  • 將軍澳欣明苑欣松閣
  • 馬鞍山錦禧苑錦榮閣
  • 粉嶺牽晴間 9 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 2 座
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓
  • 柴灣藍灣半島 9 座
  • 旺角甘霖街38號廣富大廈
  • 牛池灣彩雲一邨甘霖樓
  • 黃大仙樂富邨宏旭樓
  • 將軍澳叠翠軒 1 座
  • 青衣長發邨俊發樓
  • 土瓜灣傲雲峰 2 座
  • 鴨脷洲海怡半島海雅閣
  • 天水圍天富苑興富閣
  • 觀塘凱滙 2 座
  • 屯門御海灣 1 座
  • 荃灣麗城花園 2 期 4 座
  • 粉嶺欣盛苑欣秀閣
  • 香港仔華樂徑 4 號華富閣
  • 薄扶林華富一邨華基樓
  • 紅磡陽光廣場 1 座
  • 沙田帝堡城 3 座
  • 香港仔嘉隆苑嘉昇閣
  • 鰂魚涌太古城隋宮閣
  • 元朗 Grand Yoho 8 座
  • 青衣宏福花園 3 座
  • 觀塘翠屏（北）邨翠柳樓
  • 屯門大興花園 2 期 8 座
  • 沙田晴碧花園 2 座
  • 觀塘寶珮苑寶翠閣
  • 將軍澳將軍澳中心 6 座
  • 何文田常康街 1 號常康園 E-H 座
  • 粉嶺帝庭軒 5 座
  • 上環帝后華庭 2 座
  • 堅尼地城泓都 1 座

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【安心出行】更新至3.5.0增3大功能　包括確診者可申報快測陰性回復藍碼
15:17 2022/10/31
【安心出行】更新至3.5.0增3大功能　包括確診者可申報快測陰性回復藍碼
【上海疫情】上海迪士尼應疫情防控要求今起關閉　暫未有恢復營運時間
15:41 2022/10/31
【上海疫情】上海迪士尼應疫情防控要求今起關閉　暫未有恢復營運時間
【高官確診】財爺陳茂波快測已轉陰性　預計明日下午到港
16:03 2022/10/31
【高官確診】財爺陳茂波快測已轉陰性　預計明日下午到港
【最新疫情】今增4,766宗確診　相隔近2周再回落至4,000多宗
16:30 2022/10/31
【最新疫情】今增4,766宗確診　相隔近2周再回落至4,000多宗
【復常】「0+3」後港首個大型國際會議今舉辦　主辦方：冀向世界宣告香港已準備好迎接賓客
18:36 2022/10/31
【復常】「0+3」後港首個大型國際會議今舉辦　主辦方：冀向世界宣告香港已準備好迎接賓客

你可能感興趣

【安心出行】更新至3.5.0增3大功能　包括確診者可申報快測陰性回復藍碼
15:17 2022/10/31
【安心出行】更新至3.5.0增3大功能　包括確診者可申報快測陰性回復藍碼
【上海疫情】上海迪士尼應疫情防控要求今起關閉　暫未有恢復營運時間
15:41 2022/10/31
【上海疫情】上海迪士尼應疫情防控要求今起關閉　暫未有恢復營運時間
【高官確診】財爺陳茂波快測已轉陰性　預計明日下午到港
16:03 2022/10/31
【高官確診】財爺陳茂波快測已轉陰性　預計明日下午到港
疫情 新冠肺炎疫情 大埔 香港仔 太和 東涌 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾