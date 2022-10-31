【強制檢測】50處納強檢　將軍澳中心、元朗 Grand Yoho、觀塘凱滙、堅尼地城泓都等上榜【附名單】

▲ 50處納強檢，涉將軍澳中心、堅尼地城泓都等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月25日至10月31日期間，曾身處下列50個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月1日或2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

大埔富亨邨亨耀樓

黃大仙沙田㘭邨和田樓

馬鞍山頌安邨頌群樓

柴灣峰華邨曉峰樓

大埔太和邨喜和樓

東涌迎東邨迎喜樓

青衣長亨邨亨業樓

秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

天水圍天悅邨悅華樓

屯門兆軒苑順生閣

元朗屏欣苑屏泰閣

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

紅磡海濱南岸 7 座

火炭禾上墩街18號彩禾苑

土瓜灣馬頭圍邨洋葵樓

將軍澳欣明苑欣松閣

馬鞍山錦禧苑錦榮閣

粉嶺牽晴間 9 座

馬鞍山翠擁華庭 2 座

黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓

柴灣藍灣半島 9 座

旺角甘霖街38號廣富大廈

牛池灣彩雲一邨甘霖樓

黃大仙樂富邨宏旭樓

將軍澳叠翠軒 1 座

青衣長發邨俊發樓

土瓜灣傲雲峰 2 座

鴨脷洲海怡半島海雅閣

天水圍天富苑興富閣

觀塘凱滙 2 座

屯門御海灣 1 座

荃灣麗城花園 2 期 4 座

粉嶺欣盛苑欣秀閣

香港仔華樂徑 4 號華富閣

薄扶林華富一邨華基樓

紅磡陽光廣場 1 座

沙田帝堡城 3 座

香港仔嘉隆苑嘉昇閣

鰂魚涌太古城隋宮閣

元朗 Grand Yoho 8 座

青衣宏福花園 3 座

觀塘翠屏（北）邨翠柳樓

屯門大興花園 2 期 8 座

沙田晴碧花園 2 座

觀塘寶珮苑寶翠閣

將軍澳將軍澳中心 6 座

何文田常康街 1 號常康園 E-H 座

粉嶺帝庭軒 5 座

上環帝后華庭 2 座

堅尼地城泓都 1 座

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能 「水蒸氣」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津