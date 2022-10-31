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《美麗戰場》大結局收視上升2.1點　《下流上車族》吸引154萬觀眾收看成冠軍

娛樂 19:18 2022/10/31

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《下流上車族》

TVB公布翡翠台上周（10月24日至30日）收視揭盅，結局劇情安排引爭議的台慶劇《美麗戰場》結局篇收視上升，據TVB所發新聞稿指，CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周五播出《美麗戰場》大結局當晚，跨平台直播收視最高22.8點（148萬觀眾），較上周彈升2.1點。

至於另一台慶劇《下流上車族》維持首周強勢，最高收視23.7點（154萬觀眾），雖然較上周23.9點略跌，但成上周各節目收視之冠。

《美麗戰場》

至於資訊節目《東張西望》收視穩定，最高23.1點（150萬觀眾）；另一皇牌《愛·回家之開心速遞》最高收視22.8點（148萬觀眾）。

其他綜藝節方面，《全城一叮》最高收視16.1點（104萬觀眾）。上周首播的《黃金盛宴》出動李家鼎、三姐、黎諾懿、陳煒等坐陣，最高收視18.9點（123萬觀眾）。

另外，周六特備節目《香港小姐再競選》，最高收視17.1點（111萬觀眾），選出的三強陳懿德、李芷晴及何沛珈將在台慶當晚爭冠軍。

周日的《嘩鬼無敵獎門人》最高收視23.4點（152萬觀眾）；緊接播出的《思家大戰》最高收視21點（136萬觀眾）；《我們的主題曲》，最高收視16.3點（106萬觀眾）。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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