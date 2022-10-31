【食物安全】越南進口日川亞太急凍吞拿魚柳爆食物中毒　含有毒代謝物組胺食用或暈眩出疹

▲ 越南進口日川亞太急凍吞拿魚柳爆食物中毒，含有毒代謝物組胺食用或暈眩出疹。（資料圖片）

食安中心今日（31日）表示，中心正積極跟進一宗涉及吞拿魚柳的食物中毒個案，包括到涉事食肆及進口商進行調查、追蹤有關吞拿魚柳的源頭，並在有關進口商抽取的一個吞拿魚柳樣本檢出含有毒代謝物組胺。中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：急凍吞拿魚柳

來源地：越南

批次編號：VN 166 VI 157

生產日期：2022年7月5日

食用期限：2024年7月5日

進口商：日川亞太（香港）有限公司

中心發言人指，早前接獲衞生署衞生防護中心通報涉及吞拿魚柳的食物中毒個案後，隨即派員到位於尖沙咀懷疑涉事的食肆及進口商跟進調查，並追蹤有關吞拿魚柳的源頭，抽取樣本作化驗，結果顯示進口商一個急凍吞拿魚柳樣本被檢出每公斤2,800毫克的組胺，可能引致中毒反應。

發言人續稱，有關進口商、供應商及食肆正按中心指示停售及棄置相關食品。有關進口商亦已展開回收，市民可於辦公時間致電其熱線2512 2900，查詢有關產品的回收事宜。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並指令該處所進行徹底清潔和消毒及落實改善措施以確保食品安全。如有足夠證據，中心會提出檢控。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。

發言人表示，組胺較常見於吞拿魚、沙甸魚、馬鮫和銀魚等若干種魚類中，是因細菌腐敗而產生的有毒代謝物。進食含大量組胺的魚可引致中毒反應。組胺的中毒症狀包括口腔有刺痛及灼熱感、面色潮紅、出汗、噁心、嘔吐、頭痛、心悸、暈眩及出疹。中毒症狀會在進食後幾個小時內出現，並通常在12個小時內消失，亦無長期影響。

中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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記者：黃穎津