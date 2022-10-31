【親子好去處】奧海城「冬日樂園」打造2千呎環保溜冰場　設逾400節溜冰體驗班

▲ 奧海城「冬日夢幻樂園」 打造2千呎生態環保溜冰場。（有關機構提供）

冰上運動愈來愈受小朋友歡迎，但本港冰場數量有限，今個冬日奧海城將會新打造「冬日夢幻樂園」室內冰上世界，包括2千呎生態環保溜冰場，讓大家暢玩多項至潮冰上運動，更特設超過400節溜冰體驗班，有專業教練教授小朋友溜冰技巧。

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由11月19日起至明年1月2日，奧海城破天荒打造2千呎巨型生態環保溜冰場，採用瑞士品牌的零能源消耗生態環保技術，毋須水電，便可將一般溜冰場所需的高能源消耗降低至零，而且其特殊高密度分子結構能將冰鞋刀片對冰面的損耗降至最低，從而延長冰場的周期，達到減廢作用。

活動期間，商場將提供超過400節的溜冰初體驗，由專業溜冰教練駐場，教授4至12歲小朋友的平衡及滑行技巧，初嘗溜冰滋味，或許從中能發掘孩子的溜冰潛能。另場內特設親子體驗時段，家長與小朋友可於冰場內同步學習共享親子樂。S+ REWARDS或Olympian Kids會員只需於會員手機應用程式以指定點數即可報名參加。

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此外，市民亦可於「冰上運動挑戰站」接觸冰球及冰壺兩項冰上新興運動，其中冰球的玩樂節奏快速，可訓練參加者身體之協調性及擊球控球速度；冰壺則考各位眼界與手力，參加者需將冰壺推出至指定位置，成功挑戰有機會贏得精美禮物。商場更將於特別日子加設全港首個巨大化的氣墊球大賽，讓三五知己組隊出戰，刺激好玩。

▲ 「花樣溜冰女神」馬曉晴將會在聖誕假期作冰上匯演。（有關機構提供）

馬曉晴冰上聖誕匯演

提到溜冰運動，當然少不了「花樣溜冰女神」、香港女子花式溜冰運動員馬曉晴（Maisy），Maisy與一眾溜冰教練及團隊將於12月24日、25日及26日上演冰上聖誕匯演，讓各位一睹花樣溜冰女神在冰上的風采。

除此之外，12月期間還會上演3人vs 3人的冰球挑戰賽，屆時多支本地球隊將會進行冰上大對決。有興趣參加之球會可密切留意奧海城Facebook上的報名詳情。

奧海城「冬日夢幻樂園」

日期：2022年11月19日至2023年1月2日

地點：奧海城2期地下活動大堂

溜冰初體驗︰

日期：2022年11月19日至2023年1月2日

地點：奧海城2期地下活動大堂

巨型氣墊球體驗 ︰

日期：2022年12月17日、18日、27日、31日及2023年1月1日、2日

時間：1pm – 3pm

地點：奧海城2期地下活動大堂

建議年齡：10歲或以上

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責任編輯︰林綺玲