【秋颱襲港】尼格如升8號風球將破50年紀錄　11月兩個8號或以上風球竟同名？

▲ 尼格如升8號風球將破50年紀錄。（陳國峰攝）

風暴尼格逐漸靠近廣東沿岸，天文台今日（31日）下午發出三號強風信號，料會至少維持至明日（1日）正午12時。

翻查紀錄，11月打風在香港是相對罕見的情況。天文台署理高級科學主任柯銘強指，天文台上一次在11月發出三號強風信號是在2018年11月1日玉兔襲港期間。至於8號或以上的風球，則要追溯至1972年11月8日的8號風球「柏美娜」，以及1954年11月6日同樣名為「柏美娜」的9號風球。

至於尼格是否會成為自1946年來，第3個在11月發出的8號或以上的風球，柯銘強則指，按照現時預測，尼格會在星期三（2日）稍後至星期四（3日）接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

但隨着尼格雨帶靠近，天文台預料，星期三離岸及高地間中吹烈風，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，天氣較涼。

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記者：黃穎津