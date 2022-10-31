【謀殺案】天水圍兩男鐵通互毆1人重傷送院　58歲男子留醫兩日亡

▲ 天水圍兩男鐵通互毆1人重傷送院，58歲男子留醫兩日亡。（資料圖片）

警方將10月29日在天水圍發生的一宗傷人案改列為謀殺案。

警方10月29日下午約5時35分接獲報案，指兩名男子在天恩邨恩樂樓對開打架。

警員趕赴現場，發現一名58歲男子倒臥地上。他頭部及手部受傷，昏迷被送往屯門醫院治理。人員經初步調查後，昨日（30日）在元朗區拘捕一46歲男子，涉嫌傷人。該名58歲男子於今日（31日）下午4時21分被證實死亡。

警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案。警方檢獲兩支鐵枝，懷疑與案有關。警方落案暫控該名46歲男子一項謀殺罪，案件於明日（4日）在屯門裁判法院提堂。警方稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。

元朗警區重案組正積極調查該宗案件。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 4643與調查人員聯絡。

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記者：黃穎津