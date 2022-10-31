【禁毒宣傳】請KOL宣傳禁毒？ 鄧炳強︰是一個非常好的方法

▲ 鄧炳強表示，可利用一些「和年輕人接觸的KOL」，來推廣CBD的壞處。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強表示，目前很多時吸食大麻的都是年輕人，要用年輕人的溝通方法，達至宣傳效果，包括社交媒體，他亦認同，請KOL（關鍵意見領袖）幫忙宣傳，亦是一個非常好的方法，希望找到他們幫忙。

今日立法會保安事務委員會上，新民黨立法會議員李梓敬關注，政府會否邀請民間團體或KOL，協助宣傳禁毒。

鄧炳強回應指，除了傳統報紙和電視廣告外，明白現在吸食大麻的以年輕人為主，所以要用年輕人的溝通方法，例如社交媒體，他說：

KOL亦都係一個非常好的方法，特別一些和年輕人接觸的KOL，我們都希望找到他們幫忙，幫忙推廣大麻二酚（CBD）的壞處。

另外，選委界議員吳傑莊關注，港府會否研究制定突發事件應對法，以應對社會上的突發需要，例如自然災害和恐襲等。

鄧炳強表示，目前本港暫時沒有相關法例，但認為現有的法例，已賦權執法和救援人員，作出應變的措施，又指部門不定時舉行不同的演練，有方法應對相關情況。鄧炳強提到，《施政報告》已增設的「全政府動員」級別，來作為應急機制，指此做法在「疫情時正正發生過」。

另外，為配合國家發展及反腐政策，廉政專署今日表示，一直與內地及澳門的反貪機構，保持緊密聯繫，計劃在通關後，與國家監察委員會、廣東省監察委員會和澳門廉政公署，盡快舉行三方實體會議，商議制定配合國家「十四五規劃」和大灣區發展的反貪協作路向圖。

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記者：關景騰