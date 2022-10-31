【通車在即】巴士駛上將軍澳跨灣大橋試車　即睇巴士公司路線部署

▲ （發展局圖片）

將軍澳隧道經常塞車，不少將軍澳居民期待將藍隧道及跨灣大橋通車，有網友今日（31日）就發現巴士公司今日派車到跨灣大橋上試車，相信距離工程完成又近一步。

政府早前透露將藍隧道和跨灣大橋擬12月同步通車，今日「香港交通.資訊網」有網友報料指，九巴與新巴城巴今日均有派車到將軍澳跨灣大檢試車。原文按此。

網上圖片可見，跨灣大橋工程已大致完成，但路面仍未畫線。兩條行車路旁是單車徑，另一邊則是行人路。

城巴早前受訪時稱，會考慮增設一些行經將藍隧道的路綫，但旗下路綫不會大規模轉行將藍隧道。

九巴則指，九巴有35條巴士路綫服務將軍澳區，由於專營巴士須行走指定路綫，暫時沒有計劃改動路綫，現行車費不受影響。另外九巴早前獲批開辦一條來往康盛花園及大埔工業邨的新路綫，將會行經將藍隧道。

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責任編輯：陳梓蔚