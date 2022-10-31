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【公益金百萬行】新界區百萬行定於11月20日　個別步行人士名額已滿

社會 22:11 2022/10/31

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2022公益金新界區百萬行個別步行人士名額已滿。

2022/23年度新界區百萬行定於11月20日在將軍澳跨灣連接路舉行，是公益金自疫情爆發以來首度恢復舉辦實體步行籌款。報名即看：【下一頁

主辦方今日（31日）宣布，由於反應非常熱烈，2022公益金新界區百萬行個別步行人士名額已滿。

是次百萬行的起點鄰近將軍澳寶邑路及寶順路交界處，沿一條新建道路經將軍澳交匯處步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點，全程約6公里，需時約1.5小時。

是次百萬行籌得的善款，將全數資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的會員機構，協助有需要家庭，鼓勵成員間建立互愛互勉的緊密關係，預防及處理個人或家庭問題，並針對家庭無法解決的需要，提供輔助服務。

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記者：黃穎津

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