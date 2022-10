【IG停權】全球大批IG用戶突遭無故停權　或將被永久停用

全球大批IG用戶傳出賬戶遭官方停權。

有網民反映,社交網站Instagram今日(31日)無故將大批帳戶停權,通知中指出用戶「未遵守我們的《社群守則》」,「若我們無法確認你的帳號,此帳號將永久停用」,而帳號在停權期間,不會對其他IG用戶顯示,有關用戶亦無法使用該帳號。

通知中又指,用戶有30天可對這項處署提出異議,官方將會引導用戶進行幾個步驟以要求審查。

▲ 有用戶遭無故停權。

Instagram官方帳戶晚上回應事件表示,已關注到用戶登入情況,現正跟進事件,並就所造成的不便致歉。

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience.