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【IG停權】全球大批IG用戶突遭無故停權　或將被永久停用

社會 22:24 2022/10/31

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全球大批IG用戶突遭無故停權，或將被永久停用。（iStock 圖片）

全球大批IG用戶傳出賬戶遭官方停權。

有網民反映，社交網站Instagram今日（31日）無故將大批帳戶停權，通知中指出用戶「未遵守我們的《社群守則》」，「若我們無法確認你的帳號，此帳號將永久停用」，而帳號在停權期間，不會對其他IG用戶顯示，有關用戶亦無法使用該帳號。

通知中又指，用戶有30天可對這項處署提出異議，官方將會引導用戶進行幾個步驟以要求審查。

有用戶遭無故停權。

Instagram官方帳戶晚上回應事件表示，已關注到用戶登入情況，現正跟進事件，並就所造成的不便致歉。

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience.

2012年4月9日，Meta宣布以10億美元的價格收購Instagram。惟在上周二（31日），Meta旗下常用手機通訊應用程式Whatsapp亦出現系統故障，無法對外發送訊息。

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記者：黃穎津

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