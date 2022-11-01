【風暴消息】天文台：三號強風信號明早6時前維持　考慮明日日間發出八號烈風或暴風信號【不斷更新】

▲ 天文台料尼格增強，今逼港400公里，氣溫急降至19度。陳國峰攝

天文台今日（11月1日）表示，受尼格及東北季候風的共同影響，現時本港普遍吹強風，高地間中吹烈風。

雖然尼格會逐漸減弱，但其減弱速度仍存在變數。按照最新預測，尼格會採取更為靠近本港的路徑，在明日（11月2日）於本港西南約150公里以內掠過。預料本港明日風勢會逐步增強，三號強風信號會在明日早上6時前維持。天文台會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。市民應保持警覺，明日早上出門前請留意最新天氣消息。

尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

多個貨櫃碼頭昨晚(31日)宣布，今日星期二(11月1日)早上8時起，暫停吉櫃交收服務。

【16:45】

三號強風信號會在明早6時前維持，天文台會考慮明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化

【12:45】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在下午1時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約380公里，即在北緯19.3度，東經115.9度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。

【08:45】

三號強風信號，現正生效。



預料本港平均風速每小時41至62公里。



在上午9時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南偏南約430公里，即在北緯18.9度，東經116.1度附近，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸。



受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。此外，尼格的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。



按照現時預測路徑，尼格會在明日（11月2日）相當接近珠江口一帶，在本港西南約200公里左右掠過，其強度會逐漸減弱，但減弱速度仍存在變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估屆時是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。



在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時69、56及48公里，最高陣風分別為每小時81、64及66公里。

天文台表示，受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會至少維持至今日（11月1日）正午12時。天文台預料尼格會在今午稍後進一步增強至颱風，並進入本港400公里範圍。

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天文台預測尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時，相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

展望星期三離岸及高地間中吹烈風，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，天氣較涼。星期四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，間中有雨。隨後一兩日雨勢逐漸減弱。

香港國際貨櫃碼頭公司在網站宣布如下：

由於颱風(尼格)逐漸逼近本港，碼頭將於2022年11月01日上午8時正停止吉櫃交收服務。 ▲ 香港國際貨櫃碼頭宣布，由於颱風(尼格)逐漸逼近本港，碼頭將於2022年11月01日上午8時正停止吉櫃交收服務。（公司網頁截圖)

包括四、六、七及九號貨櫃碼頭、中遠國際及亞洲貨櫃，今早8時停止所有「吉櫃」交收，其他服務正常操作。

現代貨箱碼頭亦宣布，將於今早8時開始暫停所有「吉櫃」交收服務。

香港內河碼頭也宣布，今早8時暫停陸路「吉櫃」交收服務。

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責任編輯 李志強