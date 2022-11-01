【風暴消息】尼格增強今逼港400公里氣溫急降至19度　貨櫃碼頭早上8時停吉櫃交收

▲ 天文台料尼格增強，今逼港400公里，氣溫急降至19度。陳國峰攝

強烈熱帶風暴尼格逼近，三號強風信號現正生效，多個貨櫃碼頭昨晚(31日)宣布，今日星期二(11月1日)早上8時起，暫停吉櫃交收服務。天文台預測本港今日吹強風程度偏北風，高地間中吹烈風。海有大浪及湧浪。大致多雲，有幾陣驟雨，初時氣溫約25度，稍後雨勢較為頻密，天氣轉涼，晚上氣溫下降至約19度。

天文台表示，受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今早普遍吹強風，高地間中吹烈風。三號強風信號會至少維持至今日（11月1日）正午12時。天文台預料尼格會在今午稍後進一步增強至颱風，並進入本港400公里範圍。

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天文台預測尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）初時，相當接近珠江口一帶，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

展望星期三離岸及高地間中吹烈風，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，天氣較涼。星期四初時風勢仍然頗大，海有湧浪，間中有雨。隨後一兩日雨勢逐漸減弱。

香港國際貨櫃碼頭公司在網站宣布如下：

由於颱風(尼格)逐漸逼近本港，碼頭將於2022年11月01日上午8時正停止吉櫃交收服務。 ▲ 香港國際貨櫃碼頭宣布，由於颱風(尼格)逐漸逼近本港，碼頭將於2022年11月01日上午8時正停止吉櫃交收服務。（公司網頁截圖)

包括四、六、七及九號貨櫃碼頭、中遠國際及亞洲貨櫃，今早8時停止所有「吉櫃」交收，其他服務正常操作。

現代貨箱碼頭亦宣布，將於今早8時開始暫停所有「吉櫃」交收服務。

香港內河碼頭也宣布，今早8時暫停陸路「吉櫃」交收服務。

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責任編輯 李志強