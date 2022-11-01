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【世界盃2022】將軍澳TKO Spot盛世足球狂熱活動　挑戰7大足球體驗+消費換水桶包

休閒消費 01:50 2022/11/01

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TKO Spot舉辦盛世足球狂熱活動，挑戰7大足球運動體驗。（商場提供）

迎接4年一度的足球盛事，位於將軍澳的領展TKO Spot由即日起至2023年1月1日，會舉辦盛世足球狂熱活動。首先會與大型運動品牌DECATHLON合作舉辦「前哨體驗」，即日起至11月30日的周日，商場3樓的將軍競投場會舉辦6款足球遊戲體驗，讓大家做好熱身準備。

踏入12月至1月期間的周末及公眾假期，會進入「落場實戰」階段，屆時將加入5 vs 5 的巨型真人足球機。參加者可使用ePassport，完成每個階段內的6款遊戲體驗項目，並取得全部電子印章，即可換領DECATHLON $50現金券一張。 

購物滿指定金額，可換領限量版禮品。（商場提供）

11月內的逢周六，私人足球訓練學校A & S Football Center，更會為TKO Spot提供一小時免費足球訓練課程，由專業教練如曾效力香港飛馬的前鋒麥基，傳授參加者足球技巧，培養小孩對足球興趣。

場內亦設有自製球員卡互動裝置，球迷們可自選背景、球衣及足球位置，自製專屬電子球員卡，與朋友開心share。顧客只需在推廣期內，於商場消費滿$1,500並登記成為領展會員，即可換領限量版多用途繩索背帶及水桶包，合共1,000份，換完即止。

記者︰黃依情

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