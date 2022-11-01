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【尼格逼港】幼稚園、肢體傷殘兒童學校等今停課　昂坪360纜車服務暫停【不斷更新】

社會 09:38 2022/11/01

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預料熱帶氣旋尼格會在未來一兩日靠近廣東西部沿岸。(陳國峰攝)

東北季候風會在本週持續影響華南，預料熱帶氣旋尼格會在未來一兩日橫過南海北部，靠近廣東沿岸。詳情即看【下一頁】

【09:38】

昂坪360宣布，由於受到三號強風信號影響，今天的纜車服務需暫停。

昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【05:25】

由於三號熱帶氣旋警告信號已經發出，社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:13】

由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

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責任編輯：余思嵐

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