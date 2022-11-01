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【入屋搶劫】偷的士闖油麻地單位掠200萬財物　警拘6男救出3名被綁事主

社會 09:09 2022/11/01

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(警方fb)

佐敦文華樓發生入屋行劫案，警方拘捕6名涉案男子，全部有黑社會背景，並起回全部總值200萬元的贓物，單位內3名被索帶綁起事主被救出。

警方早前接獲線報，指有人企圖行劫油麻地文匯街一單位。西九龍總區重案組人員經深入調查及情報分析後，昨日（31日）晚上約七時採取行動，在油麻地文匯街拘捕6名本地男子，年齡介乎18至43歲，涉嫌行劫、擅自取去交通工具及行使虛假文書。行動中，人員檢獲3把牛肉刀及一支鐵筆，亦起回案中全部失物。

經進一步調查後，當中五名被捕男子昨晚在文匯街一個單位内懷疑以刀指嚇3名男子並搶去單位内約35萬元現金、8隻名貴手錶及多部手提電話及筆記簿型電腦等。該批男子其後企圖逃走時被人員截停及拘捕。人員亦於文匯街截獲一輛懷疑用作接應被捕人的的士並拘捕在車上的男司機。該輛的士懷疑早前於荃灣區被盜並套上假車牌。

警方指，搶劫是嚴重罪行。一經定罪，最高可被判處終身監禁。

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責任編輯：余思嵐

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