【萬聖節巡查】警聯同食環署巡查尖沙咀酒吧　拘3男女票控23人

▲ (警方提供)

尖沙咀分區雜項調查隊、聯同西九龍機動部隊及食環署人員展開聯合行動，昨晚（10月31日）巡查區內多間酒牌處所，發現2間酒吧內，分別有1名姓黃（31歲）及1名姓李（24歲）女顧客，出示懷疑屬於他人的電子針卡，2人均涉「企圖誤導警務人員」被捕。此外，另一間酒吧有1名姓張（29歲）男子，因「外出時無攜帶身份證明文件」而被捕。所有被捕人士正被扣留調查。

另外，5間酒吧共有13男6女（22至64歲），分別因違規持「黃碼」進入餐飲處所、沒有掃瞄「安心出行」、沒有有效疫苗通行證、多於6人一枱、在禁止吸煙區內吸煙，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及定額罰款（吸煙罪行）條例（第600章）而被罰款；而相關處所的2男2女持牌或負責人（30至50歲），將會被票控。

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責任編輯：余思嵐

