【MIRROR成員】江𤒹生與家人同慶祝爸爸生日　AK攬愛犬笑容滿面回復狀態

▲ AK同家人一同慶祝。

人氣男團MIRROR正式復工，早前其中成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）為有份參演的劇集《季前賽》出席記招，亦是自演唱會發生意外後首次現身會見傳媒。

各成員的工作亦回復正常，近日Ian及Jeremy（李駿傑）分別推出新歌，Asnon Lo（盧瀚霆）亦為即將要舉行的拉闊音樂會作準備，大家工作逐漸重回軌道。

【MIRROR成員】AK疑情緒失控突爆Seed退出群組 網民揣測江𤒹生新紋身與阿Mo有關

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與家人聚會

日前江𤒹生（AK）在社交網上載與家人合照，相中可見，他攬着愛犬，而其他家人則攬着愛貓，認真熱鬧，見AK笑容滿面，狀態不錯，他亦留言「Family」及有貓貓同狗狗的圖案，向來出名有愛心的AK早視其愛貓愛犬為家人，難怪不少網民笑言「做隻貓做隻狗好過做情人」。

另一張相則見AK分享了一張蛋糕照，並寫上「爸爸生日快樂」，相信AK與家人聚首一堂是齊齊為AK爸爸慶生，一班網民都讚很溫馨，更指無論發生任何事,最重要家人在身邊，並表示期待AK復出見面。

▲ 心情好好。

AK疑情緒失控退出群組?

至於早前AK在手臂上增加新紋身，紋身師將圖片公開後，即引來生粉（AK粉絲名）關注，研究紋身的意義。有網民揣測其中的「M」字圖案與阿Mo有關，他親自在粉絲群組作出回應：「多謝大家咁關心，其實想講就會講，多謝！」

之後有網民聲稱在街上偶遇AK，並將野生捕獲的背影照放到群組，AK澄清並非本人，繼而爆Seed：「係你哋全部都炒得」、「我炒自己，咁都認得錯，我真失敗」、「我炒自己離開算，你哋慢慢傾」，跟平日親民作風完全不同。

AK說後更退出群組，留下一班一頭霧水的粉絲，有「生粉」懷疑偶像飽受情緒困擾，壓力過大，才忍不住退出群組。

但如今見AK心情大好，相信一班「生粉」不用擔心。

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