【BLACKPINK】Jisoo身體疑響警號　右頸明顯腫起粉絲憂患淋巴炎

▲ BLACKPINK成員Jisoo身體疑響警號，右頸明顯腫起粉絲憂患淋巴炎。

南韓人氣女團BLACKPINK於上月中開始便忙於應付大型世界巡迴演唱會，惟於近日的美國站表演期間，有粉絲卻觀察到其中一名成員Jisoo右頸位置部分明顯突起，懷疑她因過勞患上淋巴炎。短短8秒的有關影片其後於互聯網上瘋傳，不少人均對她的健康狀況感到憂心，紛紛留言提醒偶像要多休息。

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作為韓國人氣最盛的女團，據了解，BLACKPINK四位成員除了要為巡迴演唱會積極採排及表演外，空檔期間也要出席多項代言品牌活動，生活長期日夜顛倒之餘，亦缺乏休息。日前，她們在美國站演唱時，一位觀眾便拍片影到團員Jisoo於熱舞扭頸時，右頸上出現比例大顆的不明圓球狀物體，未知是否免疫系統出現問題，但其身體狀況似乎出現了警號。

▲ Jisoo右頸位置部分明顯突起。(網上圖片)

影片流出後，不少網民擔心Jisoo是否因過勞感人淋巴炎，並於影片下紛紛留言關心「希望Jisoo要注意身體呀」、「太操勞了」、「感覺是時差太累了，他們四個都要好好休息」、「不要緊吧」、「好心疼阿」，不過，關於過勞患上淋巴炎的說法，目前也只是網友的猜測，BLACKPINK公司目前對此仍未有回應。

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責任編輯：羅嘉欣