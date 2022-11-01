【季前賽】硬食拍檔卸膊忍無可忍終爆Seed　Stanley代夾層打工仔出頭：忍夠你！

其中一種打工仔最怕遇到的人，一定有「卸膊同事」份。在昨晚播出的ViuTV劇集《季前賽》中，其中一場戲講到廣告服務客戶經理、由MIRROR成員Stanley（邱士縉）飾演的阿良，遇上「卸膊同事」阿Tim（Donovan、陳郁憲飾）。

一向圓滑的Stanley忍無可忍、決定爆Seed，大鬧對方：「你有份出糧架，你估你黎做義工呀？」二人更上演一場「武林對決」，觀眾看得過癮，大讚：「鬧得好好！」

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在劇中飾演廣告服務客戶經理的Stanley一向表現圓滑，面對所有衝突都能一一化解。

在昨晚（10月31日）播出的《季前賽》劇情講到，Stanley飾演的阿良遇上同事阿Tim，對方表面讚賞阿良的工作能力，實際上是想把手上的工作轉移給阿良「監管」，自己可以抽身，減低自己的工作量。

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阿Tim用上不少哄騙技倆，例如先稱讚阿良的工作能力：「你咁有本事，唔係唔幫下手呀？」接著又向阿良保證：「我想你幫手睇住佢哋，放心，我一定會幫手！」

身邊有「卸膊同事」的打工仔都表示，聽到阿Tim的對白都很有熟悉感。「世界仔」阿良慣常避免衝突，但面對這種忍無可忍的情況，決定拒絕「硬食」，直接向對方「開拖」：「我一直認為做主管一定要有責任，唔係一有事就搵人幫。」

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Stanley爆Seed

本來「無眼睇」、閤上眼不溫不火的阿良眼見阿Tim不認帳，於是「爆Seed」回應：「我擺明係話你啦！你條友縮骨卸膊又賴皮，有事就嗌救命，無事就自己認屎認屁，成間公司有邊個無幫你抹過屎呀？」

此時阿Tim繼續「賴皮」本色，要求阿良拿出證據，阿良再回敬對方：「我對住你咁嘅人使乜講證據呀？我有事嘅時候又唔見你幫我？返工係咁架啦，你有份出糧架，你估你嚟做義工呀？我都忍得你夠耐架喇！」

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卸膊劍法

突然畫風一轉，二人換上古裝來個「武林對戰」，甚少與人硬碰硬的阿良手上的「屠龍刀」已生鏽。

阿Tim則手執兵器排行榜排名第一的「倚天劍」並使出「卸膊劍法」，阿良不敵阿Tim的攻勢而敗陣，被逼接下對方的工作。

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有網民大讚Stanley的演技，笑指他閤眼罵人這一招好有創意。亦有網民大讚Stanley與Donovan的演出自然演暢：「劇情及對白比較smooth，唔係有太拍劇語句，令畫面及內容加上演員互動，更加落地！」

有觀眾提到，在《野人老師》飾演「寶爸」的Donovan，與飾演「李白」的Stanley，由本來的老師與家長關係，轉眼變成對事針鋒相對，場面搞笑。

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