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【季前賽】網民燒Edan籃神卡引討論　花姐驚喜再現幕前令網民掛心

娛樂 11:58 2022/11/01

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連鎖快餐店一連三期推出共9張限量「籃神卡」，本周的款式是陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、郭嘉駿（193）。本期的「籃神卡」由昨日（10月31日）登場，有網民公開自己「火燒」Edan籃神卡的相，成為網民熱話！

而昨晚的《季前賽》中，MIRROR經理人黃慧君（花姐）的現身，同樣是一大驚喜。有網民又指花姐自MIRROR演唱會事故後久未現身，就在劇集中與大家「見面」。

【季前賽】硬食拍檔卸膊忍無可忍終爆Seed　Stanley代夾層打工仔出頭：忍夠你！

最新影片推介：葛綽瑤專訪

火燒Edan卡

曾有網民在上星期指自己一次過買了三個餐，滿心期望是姜濤、Stanley及肥仔各一，最後竟然3張也是肥仔閃咭。

來到本星期，有網民火燒Edan卡並「打卡」出po，網民見狀留言道：「代表陰間嘅人士多謝佢」、「為咗出Post特登買個餐，Respect」、「人哋都係為咗打咭呃like」、「可能先人鍾意Edan呢」。

在昨日午飯前夕，全港市民均完全無法登入快餐店的應用程式，更一度停在開始畫面，不少網民到快餐店官方Facebook專頁投訴，「你個apps今日login唔到喎 用機買又冇咭 好麻煩喎」、「個公關暈左？」、「你地轉行賣卡啦」、「俾咗錢,去到之後冇咭，咁點算？」。

而該位「火燒Edan」的網民能獲得一張卡，也比其他人幸運吧？

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花姐客串季前賽

在昨晚的《季前賽》近尾聲，花姐登場演麻煩廣告客人Susan，與阿良（邱士縉飾）等人開會。

阿良等人提議以最紅的網紅任代言人，以踢足球形式出場，Susan馬上說：「我有講過KOL咩？啲名我都唔識，有無followers？」阿良指不用擔心網紅的人氣，他們很受年青人歡迎。Susan駁斥：「你知唔知有消費能力嘅都係中年人，你有無考慮過啊？」

Suan提議找電影巨星古生，阿良就建議要看會議紀錄而行，Susan回應：「你做creative，識轉彎，啱唔啱？」始終以客為上，阿良又只能無奈地接受只得一星期的製作期。

Susan興奮地指可拍草地滾球，又話：「可以搵埋Stanley，搵埋姜濤。」當被問到「佢地經理人好難搞」時，Susan回應：「搵埋佢經理人，哈哈哈」。這一部份真是抽水無極限！

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網民：好掛住花姐

花姐出場後，網民在社交平台上載截圖，又記下抽水對白。網民又留言表示：「見到花姐了，好開心，有很多人掛住你」、「見到花姐好開心呀」、「花姐做返自己零難度 」、「太驚喜有埋花姐出現一齊玩」、「花姐真係好西，唔好再嚟過啦」。

花姐過往也曾在《大叔的愛》第5集客串，方梓平（楊偉倫飾）參加《全民造星V》試鏡會，花姐和ERROR成員梁業（肥仔）客串評判，方梓平表演棟篤笑，不過表現差勁，花姐和肥仔窒他：「不要浪費我們時間，我覺得你下下下屆回來。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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