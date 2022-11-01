【MIRROR】姜濤參演《樂在維港》門票掀炒風　 一連三晚尾場設免費入場

▲ 姜濤演出《樂在維港》

《樂在維港」HKGNA音樂節2022》將在11月18至20日於西九文化區藝術公園大草坪舉行，大會除了邀請格林美獎得主曹秀美來港獻唱，姜濤、關心妍和P1X3L代表香港歌手，各自在三晚音樂會上獻唱。

此樂節除了音樂會外，每日傍晚亦會播放電影，讓觀眾在維港兩傍觀賞，三晚電影包括傳記片《梅艷芳》、法國喜劇片《烏龍王大鬧香港》和韓國電影《奇怪的數學家》。電影結束後，觀衆亦可欣賞每晚不同單位演出的音樂會。

▲ 代購網門票高近一倍。

其中姜濤演出一場為11月18日，雖然門票以實名制發售，但反應非常熱烈，更有網上平台提供代購服務，380元門票炒高至700元。

而P1X3L則為參予11月19日演出，三子首次參與國際音樂節活動，更與海外組合同場演出，所以近日加緊練習，亦將歌單保密，盼送上驚喜！

▲ 關心妍壓軸。

而關心妍則為音樂節壓軸演出，她將與青年管弘樂團同台演出，Jade盼入場觀眾享受呢次音樂饗宴。

「樂在維港」HKGNA音樂節一連三晚在西九文化區藝術公園大草坪舉行，頭兩日門票以實名制發售，而尾場音樂會則免費入場。

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