【開心速遞】李莫愁完成過大禮月尾辦婚宴　張詩欣感激另一半力撐追夢

▲ 《愛‧回家之開心速遞》的「李莫愁」張詩欣將於月尾舉辦婚宴。

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一角李莫愁入屋的張詩欣好事近，張詩欣跟拍拖5年的男友陳家勝將於本月尾舉辦中式午宴，並剛剛完成過大禮儀式。

「李莫愁」張詩欣雖然在疫情下舉行婚禮，不過她慶幸能夠在放寬的情況下進行，自覺已是很幸運。

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完成過大禮

忙於籌備婚禮的張詩欣於IG分享過大禮合照，並謂：

終於過埋大禮啦🙌🏻

又完成一樣🎊

要準備打大佬啦🙈🎊🎈🙌🏻

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月尾辦午宴

張詩欣接受TOPick訪問且坦言：「暫時仲未有咩大感覺，都係處理啲小事，主要都係交返比wedding planner處理，11月尾會擺中式午宴。」

她表示：「我嘅婚禮算好好彩，因為可以係放寬左好多下進行，最難處理一定排位同要確認出席人數，因為大部分朋友個schedule都係比較難預計。都無乜最難搵嘅物資，因為都有wedding planner處理，非常好。」

她續說：「婚後生活應該同而家無乜分別，因為都好熟對方，哈哈🙈」

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男友力撐追夢

張詩欣與男友陳家勝拍拖5年，她曾透露二人的相識經歷，「當時出埠拍《張保仔》認識，聯絡了1年多至2年，大家都經歷過一些情傷，聊天後覺得很投契，所以便在一起了。」她早已視男友為結婚對象。

男友比張詩欣大11年，她說：「父母覺得他年紀雖然較大，但對我很好，凡事以我為優先。相信並非很多人能接受每個月的收入僅得數千元，基本上是靠他養我。我不知道其他人會否這樣做，但他能這樣做便已足夠。」

另一半很支持她追演藝夢：「他從事幕後工作，很了解這行。最感動的說話是當我的薪酬作出調整（減薪）後，問他意見時，他反問：『你不做，那麼你轉做甚麼？』就是他告訴我，有那一份工作我是可以做一輩子的。」

詩欣感慨指：「因為他知道我很喜歡這份工，既然出來工作也是不甘心的，倒不如繼續演下去。他有一份正職，還撐得住。」

記者：梁樂欣