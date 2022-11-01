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【零用錢】同媽媽協議做家務賺零用　中二生做足1年無收過1元

育兒經 11:07 2022/11/01

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阿媽唔止反口，仲沒收埋阿仔自己賺嘅錢又真係唔係幾好嘅。

每個學生都希望有零用錢，可以儲起或買自己想要的東西，有中二生因學校鄰近屋企，步行返學，食飯也可以回家吃，所以媽媽沒有給予零用錢，1年前，該學生和媽媽協議做家務賺取零用錢，但做足1年，1蚊都冇收過，就連自己打機玩game賺到幾百元也被媽媽沒收，中二生無奈說：「話唔俾佢就趕我出門口！」

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該中二生日前透過社交平台「schools.secrets」發文吐苦水，指自己返學不用搭車，放lunch返屋企食飯，有時想與同學一起吃lunch，媽媽就會給錢，但回家要把收據及餘額交還媽媽，而且一餐只會給40元，中二生想要零用錢，就算一個月只得50元也好。

中二生問媽媽拿零用錢，但媽媽指，她朋友的女兒要做家務才可有零用錢，於是他和媽媽協議做家務賺零用錢，反正他之前也是日日做家務，

我之後都照常做家務，咁我當然問佢攞錢啦，佢承諾過架嘛，佢就話小朋友要咁多錢做咩 唔俾（但係我個陣已經唔小都中一），最尾講咗一年都係冇俾到。

媽媽不肯，他唯有想辦法自己賺錢，他在網上開帳號打機賺錢，豈料被媽媽發現，全數沒收，

自己養咗啲帳號賺咗幾百蚊咁，我就唔諗住用住，所以放係個支付寶到，然後俾佢發現咗，我唔明點解我要俾哂啲錢佢，我一開始話唔俾佢就趕我出門口，我先死死地氣俾佢！

該中二生表示只想要少少零用錢，想好似其他朋友一樣可以買自己鍾意的東西，但卻遭阿媽指「小朋友要咁多錢做咩」，令他大感無奈，更問是否自己有問題？

貼文一出，即引起熱議，不少網民都同情樓主，並覺得他媽媽反口兼沒收自己賺的錢太過分，「連自己賺嘅錢都唔准自己袋，真係太過分」、「個問題係唔守信用, 唔係有無比錢」；有網民建議樓主以牙還牙，將來每個月給50元媽媽做家用。

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責任編輯︰王明芳

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